Stworzono innowacyjną powłokę, która odpycha wirusy

​Środki ochrony osobistej (PPE) są niezbędne pracownikom służby zdrowia do walki z wirusami. Jednakże tekstylia i materiały stosowane do ich wytwarzania mogą wchłaniać i przenosić wirusy i bakterie, nieumyślnie rozprzestrzeniając chorobę. Jest jednak na to sposób.

Zdjęcie Ilustracja pokazuje innowacyjną powłokę /materiały prasowe

Badania przeprowadzone przez laboratorium LAMP na Uniwersytecie w Pittsburghu mogą pomóc w opracowaniu innowacyjnych środków ochrony osobistej. Stworzono niezwykłą powłokę tekstylną, która nie tylko odpycha płyny takie jak krew i ślina, ale również zapobiega przywieraniu wirusów. Technologia została opisana w "ACS Applied Materials and Interaces".

- Ostatnio skupiono się na powierzchniach odpornych na działanie krwi, a my byliśmy zainteresowani powieleniem tego w przypadku trwałości mechanicznej. Chcemy przesunąć granice tego, co jest możliwe w przypadku tego typu powierzchni, zwłaszcza w przypadku obecnej pandemii - powiedział Anthony Galante, jeden z autorów badań.



To, co czyni nowo opracowaną powłoką wyjątkową, to odporność na sterylizację ultradźwiękami, szorowanie i skrobanie. W przypadku innych podobnych powłok, które są obecnie stosowane, wszelkie działania mechaniczne zmniejszają lub całkowicie eliminują ich właściwości.



- Wytrzymałość jest bardzo ważna, ponieważ istnieją inne metody obróbki powierzchni, ale są one ograniczone do tekstyliów jednorazowego użytku. Biorąc pod uwagę niedobór PPE, istnieje zapotrzebowanie na powłoki, które można nakładać na tekstylia medyczne wielokrotnego użytku, takie, które można umyć i zdezynfekować - powiedział prof. Paul Leu, współautor badań.

Zdjęcie Laboratorium epidemiologiczne na Węgrzech - naukowiec ma na sobie ​środki ochrony osobistej (PPE) / AFP

Naukowcy poddali nową powłokę dziesiątkom testów - wykorzystując ultradźwięki, szorowanie, a nawet skrobanie ostrą żyletką. Po każdym z tych działań, powłoka nadal była skuteczna.



Innowacyjna powłoka może mieć dwa szerokie zastosowania w służbie zdrowia - do produkcji wszelkiego rodzaju PPE, od maseczek ochronnych, przez gogle, przyłbice, a nawet całe kombinezony ochronne. Powłoka została przebadana pod kątem ochrony przed adenowirusami. Następnym krokiem będzie sprawdzenie, czy chroni przez koronawirusami, takimi jak SARS-CoV-2.