Naukowcy opracowali nową broń do walki ze złym cholesterolem. Kwas bempediowy może pozwolić na stworzenie zupełnie nowej klasy leków.

Zdjęcie Nowy sposób walki z cholesterolem /123RF/PICSEL

Międzynarodowe badania sugerują, że pigułka kwasu bempediowego obniża poziom złych frakcji cholesterolu u ludzi, u których przyjmowanie statyn jest nieskuteczne. Nowa terapia może stanowić alternatywną metodę leczenia dla osób, które nie mogą przyjmować statyn z powodu skutków ubocznych.



Naukowcy poprosili brytyjskie i amerykańskie organy ds. leków (m.in. FDA) o zatwierdzenie innowacyjnej pigułki. Zwłaszcza, że choroby układu krążenia zabijają rocznie ok. 150 000 osób w Wielkiej Brytanii. Zły cholesterol prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych i może być przyczyną zawału serca.



Zmiana diety i stosowanie leków udrażniających światło naczyń krwionośnych mogą pomóc, ale nie zawsze. W niektórych sytuacjach znaczenie mają predyspozycje genetyczne, a nie styl życia.



Nowy lek działa poprzez blokowanie kluczowego enzymu w organizmie, który jest wykorzystywany do produkcji cholesterolu. W badaniu wzięło udział ponad 1000 osób, które cierpiały z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego lub genetycznych schorzeń metabolizmu cholesterolu. Grupa kontrolna zażywała placebo. Po trzech miesiącach, w grupie osób zażywających kwas bempediowy poziom złego cholesterolu był o 17 proc. niższy niż u grupy kontrolnej.



- Kwas bembediowy może być kolejnym dodatkiem do arsenału terapii obniżających poziom cholesterolu. Mamy nową klasę leków, które można podawać pacjentom, którzy już przyjmują statyny. Mogą one pomóc w dalszym obniżaniu poziomu cholesterolu, a tym samym potencjalnie zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu - powiedział prof. Kausik Ray z Imperial College London.



Jedynym efektem ubocznym, który zaobserwowano u grupy testowej była dna moczanowa. Trwają prace nad ulepszeniem leku, by był pozbawiony skutków ubocznych.



Innowacyjnemu lekowi już zaczęła przyglądać się amerykańska FDA.