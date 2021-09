Stworzono hełm do szybkiego wykrywania udaru mózgu

Aby ułatwić szybką diagnozę położenia, rozmiaru i rodzaju udaru, naukowcy stworzyli nowy inteligentny kask, który jest przenośny i zaprojektowany specjalnie do diagnozowania udarów mózgu. Jego twórcy uważają, że może być on używany w karetce w drodze do szpitala, aby umożliwić szybsze leczenie i pełniejszy powrót do zdrowia. Zazwyczaj pacjenci z udarem nie są diagnozowani aż do momentu przybycia do szpitala.

W przeciwieństwie do innych konstrukcji inteligentnych kasków, które opierają się na ultradźwiękach do obrazowania mózgu i wykrywania udaru, nowe rozwiązanie opiera się na falach elektromagnetycznych, które łatwo przenikają przez czaszkę. Pomiary elektromagnetyczne są szczególnie dobrze dostosowane do diagnostyki udaru - mogą wykryć oba typy jego typy: niedokrwienny i krwotoczny.



Zdolność do wykrywania obu typów udaru pozwala hełmowi nie tylko zdiagnozować, że wystąpił udar, ale także powiedzieć lekarzom, jakiego typu zdarzenie to było. Jest to niezwykle istotne, ponieważ te dwa typy udarów wymagają różnych rodzajów leczenia. Prototyp kasku został przetestowany przy użyciu symulacji, które badały różne pozycje udaru i wymiary od 1 do 4 centymetrów wewnątrz mózgu.



Naukowcy twierdzą, że dzięki wykorzystaniu ich podejścia do przetwarzania sygnałów, dokładność nowej metody diagnostycznej jest wyższa niż 80 proc. Badania kliniczne hełmu mają rozpocząć się już niebawem.



Reklama