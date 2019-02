Wszystkie informacje o funkcjonowaniu organizmów są przechowywane w ich DNA, w czterech kluczowych związkach - guaninie, adeninie, tyminie i cytozynie. Teraz naukowcy odkryli, że możliwe jest dodanie czterech dodatkowych cegiełek, tworząc tym samym pierwszy syntetyczny, 8-literowy język genetyczny.

Zdjęcie Wizja artystyczna hachimoji DNA /materiały prasowe

Guanina, adenina, tymina i cytozyna to nukleotydy, których sposób ułożenia dostarcza organizmom informacji o prawidłowym funkcjonowaniu. Teraz udało się stworzyć syntetyczne DNA z czterema dodatkowymi literami, które zachowuje się w identyczny sposób co naturalne.



Nowy kod DNA został nazwany "hachimoji", co po japońsku oznacza "osiem liter". Syntetyczne DNA spełnia strukturalny wymóg wspierania darwinowskiej ewolucji. Analizy pokazują, że wersja 8-literowa zawiera więcej informacji o tej samej długości DNA i może być transkrybowana do RNA, podobnie jak klasyczne DNA.



Badania są wspierane przez NASA nie bez powodu. Nowe odkrycie sugeruje, że ziemskie DNA nie jest jedynym sposobem, w jakim może być zapisane życie we wszechświecie. W odległych galaktykach mogą istnieć organizmy, dla których hachimoji DNA jest standardem.



- Dzięki starannej analizie roli kształtu, wielkości i struktury hachimoji DNA, poszerza się nasza wiedza na temat typów molekuł, które mogą przechowywać informacje o życiu na obcych światach - powiedział Steven Benner z Foundation for Applied Molecular Evolution in Alachua, szef zespołu naukowców.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Reklama

Poszukiwanie życia pozaziemskiego jest ważnym celem naukowców z całego świata. Ale czy faktycznie będziemy w stanie rozpoznać "obce życie" jako życie?