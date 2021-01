​Związane z wiekiem zmniejszanie objętości mózgu może być odwracalne - tak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda.

Zdjęcie To zaskakujące odkrycie, ale starzenie mózgu można cofnąć /123RF/PICSEL

Grupa neurologów z Uniwersytetu Stanforda przeprowadziła przełomowe badanie dotyczące starzenia się mózgu. Z wiekiem nasze komórki odpornościowe stają się dysfunkcyjne, co przejawia się w wielu chorobach.

Celem nowego badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że układ odpornościowy z wiekiem staje się coraz bardziej dysfunkcyjny. Z wiekiem prowadzi to do przewlekłego stanu zapalnego o niskim stopniu nasilenia, który według hipotezy wielu badaczy odgrywa dużą rolę w chorobach związanych z wiekiem, takich jak nowotwory czy zaburzenia funkcji poznawczych.



Badacze skoncentrowali się na hormonie zwanym prostaglandyną E2 (PGE2), którego poziom wzrasta wraz z wiekiem. PGE2 jest również znana z promowania aktywności zapalnej w komórkach odpornościowych.



Eksperymentując na komórkach ludzkich i mysich, naukowcy odkryli, że PGE2 bezpośrednio wyzwala dysfunkcyjną aktywność zapalną w makrofagach, podstawowych białych krwinkach układu odpornościowego. Naukowcy wykazali również, że starsze makrofagi produkują znacznie więcej PGE2 niż młodsze makrofagi. Co więcej, starsze makrofagi mają również większą liczbę powierzchniowych receptorów EP2, które są odpowiedzialne za wiązanie PGE2. Proces ten jest "pętlą pozytywnego sprzężenia zwrotnego".



Najbardziej przekonujące wyniki uzyskano, gdy badacze zajęli się skutkami hamowania mechanizmu PGE2-EP2. Eksperymenty in vitro ujawniły, że stare komórki makrofagów przekształcały się, gdy mechanizm ten został zakłócony. Po zahamowaniu mechanizmu PGE2-EP2 stare komórki ulegały odmłodzeniu, a cechy zapalne znikały.



Naukowcy podali starym myszom eksperymentalny lek, który blokuje wiązanie PGE2-EP2. Co imponujące, stare myszy wykazały odwrócenie spadku zdolności poznawczych, a następnie w kilku testach poznawczych wypadły równie dobrze jak młode myszy. Takie eksperymentalne leki mogą być ostatecznie wykorzystane do modulowania układu odpornościowego u ludzi i mogą być w stanie "odmłodzić mózg". Przed nami jeszcze jednak daleka droga.