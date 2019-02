Spektakularne odkrycie! Koniec ze starzeniem mózgu?

Najnowsze badania sugerują, że starzenie się mózgu można potencjalnie odwrócić. Testy przeprowadzono na myszach, ale nie jest wykluczone, że podobne procesy zachodzą także w ludzkich mózgach.

Zdjęcie Starzenie mózgu można zahamować /materiały prasowe

Wczesne eksperymenty wskazują, że można opracować leki, które powstrzymają lub nawet odwrócą starzenie się mózgu. Takie wnioski można wyciągnąć po analizie wyników badań amerykańskich i kanadyjskich naukowców, którzy zastosowali dwa nowe podejścia mające zapobiec utracie pamięci i zdolności poznawczych.



Zespół uczonych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley przedstawił skany MRI wskazujące, że spadek zdolności kognitywnych może być spowodowany przez cząsteczki wyciekające do mózgu.



Naczynia krwionośne mózgu różnią się od naczyń w innych częściach ciała. Dopuszczają jedynie składniki odżywcze, tlen i niektóre leki do mózgu, ale blokują większe, potencjalnie szkodliwe cząsteczki. To zjawisko jest znane jako bariera krew-mózg.



Skany ujawniły, że bariera ta staje się coraz mniej szczelna wraz z wiekiem. Dla przykładu - aż 30-40 proc. osób po 40. roku życia ma ubytki w barierze krew-mózg, podczas gdy problem ten dotyczy aż 60 proc. 60-latków. Skany ujawniły także proces zapalny w nieszczelnych obszarach.



Prof. Daniela Kaufer, która przewodziła grupie uczonych z Berkeley, powiedziała, że młode myszy, których mózgi zostały zmienione, by osiągnąć efekt nieszczelności bariery krew-mózg wykazywały wiele oznak starzenia. Odkryto związek chemiczny, który powstrzymuje uszkodzenie bariery przed wywołaniem stanu zapalnego.



- Kiedy myślisz o starzeniu się mózgu, myślisz o zwyrodnieniu komórek i utracie tego, co znamy. Wyniki badań pokazują, że nic nie tracimy, jeżeli komórki pozostaną na swoim miejscu. Można to zrobić poprzez uszczelnienie bariery krew-mózg i zmniejszenie stanu zapalnego - powiedziała prof. Kaufer.



W innym badaniu kanadyjscy naukowcy stwierdzili, że są w stanie odwrócić spadek funkcji poznawczych u myszy, stosując alternatywne podejście. Zidentyfikowano substancję chemiczną, która wzmacnia sygnały między neuronami. Może ona działać jak latarnia na oceanie, pomagając neuronom znaleźć właściwą ścieżkę.



Badania kliniczne z udziałem ludzi powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch lat.