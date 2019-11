Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, praktycznie w każdym miejscu na świecie. Smog ma negatywny wpływ nie tylko na nasze drogi oddechowe, ale także i mózg. Nowe badania łączą zanieczyszczenia powietrza ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka mózgu.

Zdjęcie Czy smog faktycznie może powodować raka mózgu? /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu McGill skupili się na otaczających nas ultradrobnych cząstkach (UFP). Są to drobinki o średnicy mniejszej niż 100 nm unoszące się w powietrzu. W przeciwieństwie do innych zanieczyszczeń, UFP są na tyle małe, że mogą zostać wchłonięte przez nasze płuca, przemieszczać się po krwioobiegu i wnikać do narządów wewnętrznych.



Wciąż nie mamy dokładnej wiedzy o szkodliwości UFP na nasz organizm, chociaż naukowcy sugerują, że ich obecność sprzyja chorobom serca i płuc. UFP mogą także przedostać się do mózgu.



Uczeni zebrali dokumentację medyczną 1,9 mln Kanadyjczyków w latach 1991-2006 zwracając uwagę na poziom zanieczyszczeń, na jakie byli oni narażeni. Okazało się, że u 1400 osób z grupy badawczej wystąpił rak mózgu.



Wywnioskowano, że przy wzroście poziomu zanieczyszczenia o 10 000 nanocząstek na cm3 pojawia się jedna na 100 000 osób, u której rozwinie się rak mózgu. Ryzyko podstawowe wynosi 8 zachorowań na 100 000 osób. To oznacza, że wśród osób oddychających zanieczyszczonym powietrzem jedna więcej zachoruje na guza mózgu w porównaniu do tych, które żyją w czystym środowisku. Tak mówi statystyka.



To pierwsze badanie łączące zanieczyszczenia powietrza z ryzykiem rozwoju guza mózgu. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia uzyskanych wyników. Uczeni nie znaleźli związku między PM 2,5 i tlenkiem azotu a rakiem mózgu.