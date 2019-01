Komórki wyściełające jamę mózgową są wyposażone w maleńkie, włosowate wypukłości zwane rzęskami. Rola tych tajemniczych struktur długo była pomijana przez naukę, ale nowe badania potwierdzają, że mogą być nawet niezbędne w rozwoju mózgu.

Zdjęcie Rzęski odgrywają ważną rolę w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego /materiały prasowe

Nowe badania sugerują, że rzęski pomagają utrzymać stały przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego przez cały czas. To z kolei pomaga utrzymać mózg w zdrowiu i sprzyja rozwojowi nowych komórek nerwowych.



- Przez wiele lat obieg płynu mózgowo-rdzeniowego był uważany za dostarczający składniki odżywcze do mózgu i usuwający z niego odpady. Przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego przyczynia się także do przekazywania sygnałów molekularnych - powiedziała Nathalie Jurisch-Taksi z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii Instytutu Kavli.



Za organizm modelowy do badania rzęsek posłużył danio pręgowany, który jest często wykorzystywany w eksperymentach genetycznych. Dzięki temu, udało się dowiedzieć znacznie więcej o wyglądzie i naturze rzęsek. Po pierwsze - pchają płyn mózgowo-rdzeniowy "ruchem śmigła", podobnie jak witka plemnika. Okazało się także, że gdy organizm znajduje się w spoczynku, przepływ pozostaje lokalny, a gdy ciało zaczyna się poruszać, następuje wymiana płynu pomiędzy poszczególnymi komórkami.



Nowe badania ujawniają, w jaki sposób nowe neurony są powoływane do życia. Są tworzone w pobliżu ścian komór mózgu wypełnionych płynem, a następnie przepychane do różnych części mózgu.



To dopiero początek badań, bo naukowcy mają nadzieję sprawdzić, jak rzęski reagują na różne środowiska i pory dnia.