Firma Philips we współpracy z Microsoft zaprezentowała koncept sali operacyjnej przyszłości. Wykorzystując technologie zastosowane w platformie Azurion oraz HoloLens 2 zaprezentowano nowatorskie zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej do minimalnie inwazyjnego leczenia wspomaganego obrazowaniem.

Zdjęcie HoloLens 2 to narzędzie, które w przyszłości może być standardem na salach operacyjnych /materiały prasowe

Podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych, w przeciwieństwie do chirurgii otwartej, wymagane jest niewielkie nacięcie, by lekarz mógł wprowadzić odpowiednie narzędzia, takie jak cewniki, do obszaru poddawanego zabiegowi. Może on obejmować serce, naczynia krwionośne, mózg, wątrobę i inne główne narządy. Lekarze, podczas tego typu zabiegu, nie mogą bezpośrednio zobaczyć ani dotknąć wewnętrznych organów pacjenta. Polegają natomiast na zaawansowanych technologiach obrazowania medycznego, takich jak RTG o niskiej dawce promieniowania i ultrasonografii, a także na innych technologiach nawigacyjnych. Philips jest dostawcą zaawansowanych technologicznie zestawów interwencyjnych oraz hybrydowych sal operacyjnych przeznaczonych do takich zabiegów.



Wspólna koncepcja rzeczywistości rozszerzonej Philips i Microsoft przenosi zarówno obrazowanie na żywo, jak i inne źródła danych, wyświetlane obecnie na dużych płaskich ekranach, do trójwymiarowego holograficznego środowiska rzeczywistości rozszerzonej, które może być kontrolowane przez lekarza w ergonomiczny, łatwy i intuicyjny sposób. Koncepcja ta wykorzystywana jest do gromadzenia dalszych informacji klinicznych w celu wsparcia rozwoju kolejnych rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej stosowanych w zabiegach wspomaganych obrazowaniem.

- Przejście od otwartych zabiegów chirurgicznych do zabiegów wspomaganych obrazowaniem, spowodowało znaczną poprawę wyników pacjentów i obniżenie kosztów leczenia - między innymi dzięki znaczącemu skróceniu czasu przebywania pacjenta w szpitalu po zabiegu. Na naszej platformie Azurion integrujemy różne źródła danych w sposób umożliwiający intuicyjny odczyt danych i kontrolę. Współpracując z Microsoft i wykorzystując okulary HoloLens 2, możemy dodatkowo ulepszyć platformę oraz sprawić, że lekarz znajdzie się w spersonalizowanym środowisku rzeczywistości rozszerzonej. Ta koncepcja pozwala widzieć świat rzeczywisty, na który nałożono dane przesyłane na żywo i trójwymiarowe obrazy medyczne potrzebne do przeprowadzenia precyzyjnego zabiegu. Co więcej rozwiązanie to umożliwia kontrolowanie platformy Azurion za pomocą głosu, śledzenia ruchu oczu i zaawansowanych gestów. Wszystko po to, by lekarz mógł w pełni skupić się na pacjencie - powiedział dr Atul Gupta, radiolog diagnostyczny i interwencyjny, dyrektor ds. medycznych w obszarze terapii wspomaganej obrazowaniem w Philips.

HoloLens to samodzielny komputer holograficzny, który umożliwia interakcję z trójwymiarowymi obiektami cyfrowymi bez użycia rąk i bez odrywania wzroku. HoloLens 2, zaprezentowany przez Microsoft podczas targów MWC w Barcelonie, opiera się na przełomowej technologii HoloLens i dzięki uzupełnieniu o istniejące oraz nowe usługi w chmurze Azure, a także wbudowaną sztuczną inteligencję,jest najlepszym inteligentnym urządzeniem umożliwiającym korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości.

Od czasu wprowadzenia na rynek platformy Azurion w lutym 2017 r., już ponad pół miliona pacjentów w ponad 80 krajach skorzystało z jej możliwości. Platforma Azurion, obsługiwana przez system ConnectOS firmy Philips, łączy w sobie innowacje techniczne w zakresie zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. ConnectOS umożliwia integrację zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań cyfrowych na platformie Azurion.