Rzadki przypadek medyczny - ząb w nosie

Po ponad dwóch latach nawracającej infekcji nosa, lekarze odkryli, że symptomy choroby pewnego mężczyzny są wywołane czymś zupełnie niespodziewanym. Okazało się, że w jamie nosowej mężczyzny znajduje się... dodatkowy ząb.

Zdjęcie Taki ząb lekarze usunęli z nosa 59-letniego mężczyzny /Fot. BMJ Case Reports /materiały prasowe

Tę dziwną historię opisano w "BMJ Case Reports". 59-letni mężczyzna udał się do Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus z dolegliwościami obejmującymi zablokowany lewy otwór nosowy, wyciek dziwnej wydzielony i pogorszony węch. Lekarze zbadali jego nos i zauważyli, że przegroda nosowa (chrzęstny mostek pośrodku nosa) jest zgięty lewo z powodu nietypowej tkanki.



Badanie przeprowadzone przez tomograf komputerowy wykazało, że infekcja nosa została spowodowana przez ząb ektopowy w jamie nosowej. Mężczyzna przeszedł endoskopową operację zatoki, a biała masa została usunięta za pomocą kleszczy. Po 10 dniach podawania antybiotyków i irygacji roztworem soli fizjologicznej mężczyzna powrócił do pełni zdrowia. Nie odnotowano żadnych dodatkowych objawów chorobowych.



Ektopia jest nieprawidłowością dotyczącą położenia zębów. Polega ona na umiejscowieniu zęba lub jego zawiązka w obrębie struktur anatomicznych, w których ząb nie występuje. Jest to wyjątkowo rzadkie zjawisko, więc osoby z zatkanym nosem nie powinny przejmować się tym, że jest to spowodowane dodatkowym zębem.



Skąd ektopowy ząb w nosie 59-latka? Mężczyzna w młodości doznał on "urazu twarzy", który spowodował złamanie nosa i kości szczęki. Jego nos był w tak fatalnym stanie, że musiał być chirurgicznie nastawiany. Mimo iż uraz wydawał się nie wpłynąć na zęby mężczyzny, możliwe, że "zagubiony" ząb pojawił się w jamie nosowej.



Lekarze zauważają, że ektopowy ząb mógł być obecny w jamie nosowej mężczyzny przez większość dorosłego życia, mimo że zaczął dawać objawy dopiero ostatnio. Podobnych przypadków na całym świecie jest niewiele, ale nie stanowią one dzisiaj już wielkiego wyzwania dla lekarzy.