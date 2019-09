Rzadki przypadek medyczny. Krew kobiety zmieniła kolor na granatowy

25-letnia kobieta trafiła do szpitala po tym, jak jej skóra nabrała jasnoniebieskiego koloru. Ku zaskoczeniu lekarzy, okazało się, że jej krew także zmieniła barwę na granatową. Jak to możliwe?

Zdjęcie Krew kobiety zmieniła kolor na granatowy /Fot. The New England Journal of Medicine /materiały prasowe

Przypadek został opisany w "New England Journal of Medicine", a miał miejsce w szpitalu Miriam na Rhode Island. Lekarze badający pacjentkę stwierdził, że nietypowy kolor jest wynikiem nadużycia leków stosowanych do leczenia stomatologicznego.



Na krótko przed pójściem spać dnia poprzedniego, kobieta zażyła "duże ilości" miejscowego leku przeciwbólowego zawierającego benzokainę. Obudziła się osłabiona, zdyszana i z przebarwieniami skóry, więc niezwłocznie udała się do szpitala.



Zauważono u niej względnie normalną częstotliwość oddychania (ok. 22 oddechów na minutę) i dramatycznie niskie nasycenie tlenem wynoszące 88 proc. U zdrowych osób saturacja wynosi 97-100 proc. Mimo iż kobiecie podano dodatkowy tlen, jej saturacja spadała do 67 proc.



W końcu zdiagnozowano u niej nabytą methemoglobinemię, czyli chorobę polegającą na występowaniu znacznych ilości methemoglobiny zamiast hemoglobiny. W methemoglobinie hem zawiera żelazo na III stopniu utlenienia zamiast na II (jak w hemoglobinie), co skutkuje utratą zdolności do przyłączania i przenoszenia tlenu.



Wbrew powszechnemu przekonaniu, odtleniona krew nie jest jasnoniebieska. Utleniona krew ma jasnoczerwony kolor ze względu na obecność hemoglobiny połączonej z tlenem. Kiedy hemoglobina uwalnia tlen przyjmuje ciemniejszą barwę. W przypadku 25-latki, krew była tak mocno odtleniona, że niemal granatowa.



Nie jest jasne, dlaczego lek przeciwbólowy spowodował u kobiety rozwój methemoglobinemii. FDA ostrzega, że każdy pacjent zażywający preparaty benzokainowe, powinien być świadomy możliwości wystąpienia methemoglobinemii. W USA z tego powodu było leczonych 319 osób, spośród których trzy zmarły.



Na szczęście kobieta wyzdrowiała po wizycie na oddziale ratunkowym. Była leczona błękitem metylenowym.