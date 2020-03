Rzadki przypadek medyczny - gigantyczny kamień ślinianek

Lekarze w Indiach natknęli się na mężczyznę z bólem zęba. Po dokładniejszym zbadaniu, okazało się, że niezwykła struktura w jego jamie ustnej była nie chorym zębem, a kolosalnym kamieniem gruczołu ślinowego.

Zdjęcie Gigantyczny kamień w jamie ustnej /materiały prasowe

37-letni mężczyzna przybył do prywatnego gabinetu stomatologicznego skarżąc się na ostry ból i obrzęk dolnej szczęki. Badanie RTG wykazało obecność twardej struktury poniżej zębów przedtrzonowych. Początkowo lekarze podejrzewali, że może być to wybity ząb, który zablokował się i przebił dziąsło.



Wykonanie USG szczęki mężczyzny wykazało coś niezwykłego. Okazało się, że struktura nie jest zębem, a masą skrystalizowanych minerałów, które utknęły w gruczole ślinowym. Jest to objaw kamicy ślinianek, czyli choroby która dwa razy częściej dotyka mężczyzn niż kobiety.



Kamienie ślinianek mają zazwyczaj 2-10 mm średnicy, rzadko są większe od ziarna soczewicy. Ten okaz był dużo większy i miał co najmniej 2 cm średnicy. Lekarze uważają, że kamienie przekraczające 1,5 cm średnicy są definiowane jako "gigantyczne".



Kamienie ślinianek zazwyczaj nie stanowią wielkiego zagrożenia dla zdrowia, ale mogą powodować ból, obrzęk i sporadyczne infekcje. Powstają w wyniku odwodnienia, palenia tytoniu lub infekcji jamy ustnej. Istnieją również dowody sugerujące, że kamienie mogą być powodowane przez resztki jedzenia, bakterie lub ciała obce zgromadzone w okolicach ślinianek.