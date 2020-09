Rzadka choroba sprawia, że widziane twarze wyglądają jak roztopione

​Rzadki stan chorobowy sprawił, że pewien mężczyzna widział twarze innych ludzi w połowie roztopione. Studium przypadku opublikowane w "Current Biology" opisuje, w jaki sposób pacjent nie jest w stanie dostrzec twarzy bez zniekształceń, mimo że jego wzrok działa normalnie.

Schorzenie znane jako hemi-prosopometamorfopsja (hemi-PMO) to rzadka choroba, którą do tej pory odnotowano zaledwie 25 razy w historii medycyny. Jest to objaw jakiegoś, bliżej nieokreślonego uszkodzenia mózgu.

U pacjenta oznaczonego kryptonimem A.D., choroba pojawiła się w wyniku urazu obszaru mózgu znanego jako ciało modzelowate. Po raz pierwszy zgłosił się on do lekarzy pięć lat temu, narzekając, że wszystkie twarze wydają się topić po jednej stronie, co znacznie pogorszyło jakość jego życia.



Hemi-PMO to choroba słabo poznana, ponieważ często zanika z czasem.



Aby lepiej zrozumieć tę dziwną chorobę, lekarze pokazali A.D. serię obrazów twarzy i innych przedmiotów uchwyconych pod różnymi kątami. Wyniki pokazały, że mężczyzna prawidłowo widział obiekty nieożywione, ale twarze prawie zawsze były zniekształcone.



Istota hemi-PMO jest zbliżona do technologii rozpoznawania twarzy, która wykorzystuje bibliotekę obrazów do wypełniania luk podczas oglądania nowej twarzy. Kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, aktywujemy bibliotekę wszystkich widzianych w naszym życiu twarzy w celu stworzenia najlepszego obrazu. To właśnie błąd w obszarze mózgu odpowiadającego za rozpoznanie twarzy, doprowadził do tego, że wszyscy wyglądali w oczach A.D. jak z obrazu Salvadora Daliego.



Hemi-PMO to jedno z wielu zaburzeń, które zakłócają rozpoznawanie twarzy. Inne, zwane prosopagnozją, uniemożliwia chorym dwukrotne rozpoznanie tej samej osoby.