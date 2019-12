Rzadka choroba atakuje narkomanów

Siedem osób w San Diego zmarło w ostatnich miesiącach z powodu zgorzeli gazowej, infekcji wywołanej przez bakterie beztlenowe z rodzaju Clostridium. Wszyscy zażywali superczystą heroinę z czarnej smoły.

Zdjęcie Narkomani z San Diego są atakowani przez rzadką chorobę /123RF/PICSEL

Na początku miesiąca, dziewięć osób z San Diego było hospitalizowanych z powodu zgorzeli gazowej utrzymującej się przez dwa miesiące. Aż siedmioro z pacjentów zmarło. Byli oni w wieku od 19 do 57 lat, a wszyscy zażywali heroinę z czarnej smoły (tzw. black tar). Swoją nazwę zawdzięcza ciemnej i gęstej konsystencji.



Zgorzel gazowa to rzadka choroba bakteryjna, która niszczy tkankę mięśniową. Najczęściej jest wywoływana przez bakterie z rodzaju Clostridium, które uwalniają toksynę powodującą nekrozę komórek.



Osoby zażywające narkotyki, a zwłaszcza heroinę z czarnej smoły, są bardziej narażeni na rozwój choroby. Infekcja może szybko rozprzestrzenić się w organizmie i doprowadzić do konieczności amputacji kończyn, a nawet śmierci. Objawy często obejmują silny ból wokół rany lub miejsca wstrzyknięcia, obrzęk, pęcherze z ropną wydzieliną i zmianą koloru skóry na szary, ciemnoczerwony lub nawet czarny.



Poprzez zażywanie heroiny z czarnej smoły można zarazić się także jadem kiełbasianym. Niestety, źródła bakterii w narkotyku nie są znane.