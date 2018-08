Ryż GMO odpowiedzią na plagę HIV?

Międzynarodowy zespół naukowców opracował innowacyjne rozwiązanie problemu pandemii HIV - genetycznie zmodyfikowany ryż.

Zdjęcie Czy ryż pomoże nam pokonać HIV? /123RF/PICSEL

Ryż GMO występuje powszechnie w różnych miejscach na świecie w celu przeciwdziałania niedożywieniu i zmianom klimatycznym. Naukowcy z USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii opracowali nowy szczep, który pozwoli opanować objawy zakażenia HIV w tych krajach, w których tradycyjne leki są trudno dostępne.



Według WHO w 2017 r. było na świecie 36 mln ludzi żyjących z HIV, z czego prawie 26 mln w samej Afryce. Podczas gdy rozprzestrzenianie się wirusa utknęło w martwym punkcie od czasu epidemii w latach 80. ubiegłego wieku, w 2015 r. odnotowano 2,1 mln nowych przypadków HIV.



Przyjmowanie leków przeciwretrowirusowych zapobiega replikacji wirusa w organizmie i tym samym opóźnia wystąpienie AIDS. Oznacza to, że podejmując właściwe leczenie, z HIV można żyć. Problemem jest to, że nie każdy ma dostęp do tych leków. Naukowcy twierdzą, że ryż GMO mógłby stanowić skuteczne i niedrogie rozwiązanie dla pacjentów zakażonych wirusem w krajach rozwijających się.



To rozwiązanie może być skuteczne, ponieważ nasiona ryżu wytwarzają trzy białka - przeciwciało monoklonalne 2G12, griffitsynę i cyjanowirynę-N, która wiąże się z glikoproteiną gp120 i neutralizuje HIV. Nasiona te można dodać choćby do kremu stosowanego miejscowo, który ma identyczne działanie jak leki przeciwretrowirusowe.



Zanim jednak nastąpi rewolucja w walce z HIV, trzeba przekonać ludzkość do żywności GMO.