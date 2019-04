Ruszają pierwsze testy szczepionki przeciwko malarii

W Malawi rozpoczęły się testy pierwszej na świecie szczepionki przeciwko malarii, która zapewnia częściową ochronę dzieciom.

Szczepionka RTS,S szkoli układ odpornościowy do atakowania pasożyta malarii, który rozprzestrzenia się poprzez ukąszenie komara. Wcześniejsze badania wykazały skuteczność szczepionki u prawie 40 proc. dzieci w wieku 5-17 miesięcy.



- To przełomowy moment dla szczepień, kontroli malarii i zdrowia publicznego - powiedziała Kate O'Brien, Dyrektor ds. Szczepień w WHO.



Malawi jest pierwszym z trzech krajów wybranych do pilotażowej wdrożenia szczepionki. Celem projektu jest uodpornienie 120 000 dzieci poniżej 2. roku życia. Pozostałe kraje - Ghana i Kenia - wprowadzą szczepionkę w najbliższych tygodniach.



Malawi, Ghana i Kenia zostały wybrane, ponieważ już mają aktywne programy zwalczania malarii, ale nadam odnotowuje się tam wiele przypadków zachorowań.



Szacuje się, że malaria zabija rocznie około 435 000 ludzi na całym świecie, głównie dzieci. Większość tych zgonów ma miejsce w Afryce, gdzie co roku według WHO umiera ćwierć miliona dzieci.



Szczepionka RTS,S została opracowana przez firmę farmaceutyczną GSK w 1987 r. Pierwsze testy preparatu rozpoczęto w 2009 r. Konieczne jest podanie czterech dawek szczepionki - pierwsze trzy co miesiąc, a dawkę przypominającą 18 miesięcy później.



Afrykańskie testy RTS,S zakończą się w 2023 r.