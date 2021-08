Ruszają pierwsze badania kliniczne szczepionki przeciwko HIV

Firma Moderna stworzyła kolejną szczepionkę mRNA, tym razem chroniącą przed wirusem HIV. Badania kliniczne pierwszej fazy będą trwały 10 miesięcy. Weźmie w nich udział 56 zdrowych (wolnych od HIV) osób w wieku od 18 do 50 lat, podzielonych na cztery grupy. Dwie otrzymają mieszankę różnych wersji szczepionki, a dwie inny wariant.

Pierwsza faza ma na celu ocenę bezpieczeństwa szczepionki, a także obserwację rozwoju odpowiedzi immunologicznej u ludzi. Innowacyjna szczepionka, funkcjonalnie podobna do szczepionki przeciwko COVID-19, jest również szczepionką RNA.



Moderna będzie testować dwie różne wersje szczepionki, zwanej mRNA-1644 (lub mRNA-1644v2-Core). Jest to pierwsza w historii szczepionka mRNA zaprojektowaną do zwalczania wirusa HIV, która zostanie poddana badaniom klinicznych.



Do oficjalnego zatwierdzenia szczepionki droga jeszcze długa. Faza 2 i 3 badań klinicznych skupi się na analizie skuteczności szczepionki w zapobieganiu zakażeniom HIV w szerszej populacji. Ma ona jednak duże szanse na uzyskanie imponujących wyników, zwłaszcza że jest to szczepionka oparta na mRNA.

Po wstrzyknięciu szczepionki nasze komórki przez 24-48 godzin wytwarzają białka, które organizm identyfikuje jako obce, wywołując w ten sposób odpowiedź immunologiczną. Celem jest, aby organizm był przygotowany do rozpoznania białek prawdziwego wirusa, gdy dojdzie do infekcji.



Historycznie rzecz biorąc, opracowanie szczepionek przeciwko HIV było trudne ze względu na to, jak szybko wirus ten infekuje ludzkie DNA, zmieniając jego strukturę. Choć najbardziej obiecującą metodą było stymulowanie przeciwciał szeroko neutralizujących, naukowcy mieli trudności z wywołaniem takiej reakcji za pomocą szczepionki - nowa kandydatka na szczepionkę może to zmienić.



Na początku tego roku International AIDS Vaccine Initiative i Scripps Research przetestowały fragment mRNA kandydata na szczepionkę przeciwko HIV (immunogen) i chociaż nie doszło do pełnej odpowiedzi immunologicznej, 97 proc. uczestników badania i tak rozwinęło zamierzoną odpowiedź immunologiczną.

