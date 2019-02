Związek organiczny znaleziony w roślinie z Kalifornii może być w stanie opóźnić procesy starzenia się mózgu, a tym samym pozwolić na stworzenie leku na chorobę Alzheimera.

Zdjęcie Yerba santa /123RF/PICSEL

Roślina znana jako Yerba Santa (Eriodictyon californicum), znana także jako "święte ziele", powszechnie występuje w Kalifornii. Zawiera ona sterubinę, związek z grupy flawonoidów, które wykazują działanie neuroprotekcyjne i przeciwzapalne. Badania przeprowadzone na mysich komórkach nerwowych, wykazały, że sterubina może być cennym związkiem do walki z alzheimerem.

- Ten związek jest dobrze znany, ale był do tej pory ignorowany. Sterubina może być naszą najlepszą bronią do walki z alzheimerem - powiedziała dr Pamela Maher z Instytutu Salka.



Sterubina silnie wpływa na komórki mikrogleju i skutecznie usuwa żelazo, które może przyspieszać uszkodzenia komórek nerwowych podczas ich starzenia. Związek ten chroni też przez wieloma wyzwalaczami apoptozy, w tym ferroptozy.



Kolejnym etapem ma być zbadanie sterubiny na zwierzęcym modelu choroby Alzheimera. Jeżeli pójdą one po myśli naukowców, będzie można myśleć o jej zastosowaniu jako leku.