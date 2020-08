​Mimo dość długiej ewolucyjnej historii naszego gatunku, ludzie czytają i piszą dopiero od kilku tysięcy lat. Nowe badania pokazują, że umiejętności te były możliwe dzięki "biologicznemu recyklingowi" kluczowego obszaru mózgu.

Zdjęcie Umiejętność czytania to coś, co odróżnia nas od innych naczelnych /123RF/PICSEL

W testach przeprowadzonych na makakach, naukowcy wykazali, że obszar zwany zakrętem skroniowym dolnym w mózgu naczelnych jest w stanie dostarczyć niezbędnych informacji, aby zamienić ciągi liter w coś konkretnego - słowa. To oznacza, że zamiast przystosowywać nowe obszary mózgu do czytania, u ludzi zostało zmienione przeznaczenie tego samego regionu.



- Te badania stworzyły potencjalne powiązanie między naszym szybko rozwijającym się zrozumieniem neuronalnych mechanizmów przetwarzania obrazu a ważnym zachowaniem naczelnych - umiejętnością czytania - powiedział neurobiolog James DiCarlo z MIT.



Zespół DiCarlo badał wcześniej rolę zakrętu skroniowego dolnego w reagowaniu na obiekty, w tym twarze, za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Naukowcy zobaczyli, w jaki sposób dolna część kory skroniowej stała się wysoce wyspecjalizowanym obszarem do rozpoznawania słów, gdy uczymy się czytać.



Naukowcy monitorowali ok. 500 różnych miejsc w mózgu za pomocą wszczepionych elektrod, gdy ludziom i zwierzętom pokazywano ok. 2000 słów i obiektów, które nie są słowami. Dzięki temu było możliwe namierzenie regionu mózgu, który uaktywnia się, gdy rozpoznajemy słowa.



Naczelne takie jak makaki, wykazują wiele takich samych wzorców neuronalnych, co ludzie. Ale małpy widzą słowa w inny sposób niż my.