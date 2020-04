​QuickTemp sprawdzi temperaturę ciała przed wejściem do budynku

Naukowcy z łódzkiej firmy Smart Soft Solutions stworzyli QuickTemp - bezdotykowy i bezobsługowy detektor gorączki - który może być wykorzystywany w szpitalach, zakładach pracy czy miejscach użyteczności publicznej. Chcą aby ich rozwiązanie posłużyło w walce z pandemią koronawirusa w Polsce.

Zdjęcie QuickTemp /materiały prasowe

QuickTemp to niewielkich rozmiarów automatyczna stacja diagnostyczna do pomiaru temperatury ciała, która alarmuje w przypadku wykrycia odstępstw od normy. Rozwiązanie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynków i z powodzeniem może być stosowane w: szpitalach, biurach, halach produkcyjnych i przemysłowych, sklepach czy miejscach użyteczności publicznej.



- Pomysł na stworzenie rozwiązania pojawił się w marcu, kiedy ruszyła społeczna kwarantanna. Postanowiliśmy wykorzystać technologię zastosowaną w innym z naszych wynalazków - rozwiązaniu dla hodowców trzody chlewnej. Konieczne było dostosowanie algorytmu do pomiaru temperatury ludzi, rozwinięcie interfejsu oraz rozszerzenie o potrzebne czujniki. Po 3 tygodniach pracy powstał pierwszy QuickTemp - powiedział Paweł Kielanowski i Łukasz Adamek z firmy Smart Soft Solutions.

Bezdotykowy pomiar wykonywany jest z odległości 50 cm, a przy tym jest bezpieczny gdyż nie wymaga udziału personelu. Informacje i wynik pomiaru prezentowane są w czytelny sposób na dużym ekranie urządzenia. W ciągu minuty jest on w stanie zmierzyć temperaturę u 10 osób.



Jako pierwsi z urządzenia skorzystali pacjenci Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, któremu spółka przekazała urządzenie nieodpłatnie.



Obecna sytuacja epidemiologiczna sprawia, że pomiar temperatury ciała staje się niezwykle istotnym elementem oceny stanu pacjenta. Urządzenie QuickTemp, umieszczone przy wejściu do zespołu poradni Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, pozwala na szybką identyfikację osób gorączkujących. Dzięki temu możliwe jest wczesne ograniczenie kontaktu chorego z innymi osobami przebywającymi w placówce oraz bezzwłoczne wdrożenie właściwych procedur - wyjaśnia rat. med. Adam J. Stępka z WSRM Łódź.