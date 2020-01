Przeziębienie może zabić

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że grypa może zabić. Jej epidemia w 1918 r. zabiła 50 mln ludzi - to więcej niż zginęło na I wojnie światowej. A co z przeziębieniem? Okazuje się, że ono także może być śmiertelne.

Zdjęcie W niektórych przypadkach przeziębienie może być zabójcze /123RF/PICSEL

Mianem przeziębienia określa się zbiór objawów chorobowych - kaszel, katar, zmęczenie, a także gorączkę. Chociaż ma wiele wspólnego z początkowymi objawami grypy, jest to zupełnie inna infekcja.



Ponad połowa wszystkich przypadków przeziębienia na świecie jest wywoływana przez rinowirusy. Zwykle objawy choroby są łagodne i ustępują bez konkretnego leczenia w ciągu kilku dni. Ale ze względu na swój nieszkodliwy charakter, większość przypadków jest diagnozowana samodzielnie.



Zarażenie rinowirusem lub jednym z wirusów odpowiedzialnych za objawy przeziębienia może być szczególnie poważne u niektórych osób. Powikłania po chorobie mogą być poważne, a w ekstremalnych przypadkach nawet powodować śmierć - szczególnie u osób ze słabym układem odpornościowym.



U pacjentów po przeszczepie szpiku kostnego istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej infekcji dróg oddechowych. Z kolei niektóre wirusy - np. adenowirusy - mogą powodować objawy w całym ciele, w tym w drogach moczowych i wątrobie. Wirus grypy może sam w sobie powodować ciężkie stany zapalne w płucach.



Zdjęcie Okazuje się, że potencjalnie niegroźne przeziębienie może być śmiertelne. / 123RF/PICSEL

Niebezpieczne jest także bakteryjne zapalenie płuc, które możne się "przyplątać" razem z przeziębieniem. W ekstremalnych przypadkach może skończyć się śmiertelnie. Podczas gdy wciąż badane są dokładne mechanizmy infekcji bakteryjnych wywoływanych przez wirusy, jednym możliwych sposobów jest zwiększona przyczepność bakterii do komórek płuc.



Wykazano, że rinowirus zwiększa obecność receptora PAF-r w komórkach płuc, który pozwala bakteriom (np. Streptococcus pneumoniae) na skuteczniejsze wiązanie się z komórkami. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiego zapalenia płuc. Przeziębienie może być groźne także dla osób bardzo młodych i starszych. Nałogowi palacze (również bierni) także są narażeni na wyższe ryzyko choroby.



Nie ma jednego elementu, który decyduje o "ciężkości" infekcji, ale istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do jej rozprzestrzeniania. Jednym z najlepszych sposobów unikania przeziębienia jest regularne mycie rąk.