Przeszczepione ręce zmieniły kolor

​Indyjscy lekarze byli zaskoczeni po tym, jak spostrzegli, że przeszczepione ręce kobiety zmieniły kolor, dostosowując się do reszty ciała.

Zdjęcie Shreya Siddanagowda wkrótce po przeszczepie /materiały prasowe

Shreya Siddanagowda otrzymała podwójny przeszczep rąk w 2017 r., mając wówczas 19 lat. Przeprowadzono go w szpitalu Amrita w Kerali po tym, jak brała udział w wypadku autobusowym, w wyniku którego konieczna była amputacja obu rąk. Dłonie i przedramiona otrzymała od niedawno zmarłego mężczyzny. Operacja zakończyła się pełnym sukcesem, choć ręce miały nieco inny odcień skóry w stosunku do reszty ciała.



Podczas rutynowej wizyty kontrolnej, lekarze spostrzegli, że ręce 21-letniej obecnie Shreyi zmieniły kolor. Pigment dostosował się do reszty ciała i obecnie nie widać różnicy w odcieniu skóry. Naukowcy nie wiedzą, co doprowadziło do takiej zmiany.



Zjawisko, które zaszło, prawdopodobnie w jakiś sposób wiąże się z produkcją melaniny, naturalnego pigmentu, który nadaje ludzkiej skórze i włosom kolor. Może być też tak, że ręka dawcy "naturalnie" zmienia kolor w miarę upływu czasu od przeszczepu.



- Mamy nadzieję opublikować dwa przypadki przeszczepu rąk. To jednak zajmie trochę czasu. Zarejestrowaliśmy zmianę koloru w przypadku Siddanagowdy, ale potrzebujemy więcej danych, aby zrozumieć, jak była ona możliwa - powiedział dr Subramania Iyerszef, szef zespołu chirurgów, którzy brali udział w operacji Shreyi Siddanagowdy.



W ciągu ostatnich 25 lat zgłoszono mniej niż 100 przeszczepów rąk na świecie i tylko w 9 przypadkach zabieg obejmował części ramion, więc nie ma zbyt wiele materiałów źródłowych na ten temat. Niezależnie od powodów zmiany koloru skóry Shreyi Siddanagowdy, jest ona w bardzo dobrym stanie zdrowia.