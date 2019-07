Przerażający wypadek - metalowa słomka przebiła jej mózg

​Do niecodziennego wypadku doszło w Wielkiej Brytanii. Pewna kobieta zmarła po nabiciu się na metalową słomkę wielokrotnego użytku, która przebiła jej mózg.

Zdjęcie Metalowe słomki są bardziej eko od plastikowych, ale czy są bezpieczne? /123RF/PICSEL

60-letnia Elena Struthers-Gardner niosła szklankę ze słomką ze stali nierdzewnej o długości 25 cm, ale straciła równowagę i się przewróciła. Upadła tak niefortunnie, że słomka wbiła jej się w oko powodując śmiertelne obrażenia mózgu.

Kobieta cierpiała na skoliozę, przez co była podatna na częste upadki. Mimo że do zdarzenia doszło w listopadzie, raport koronera o jej śmierci został opublikowany dopiero teraz. Przyczyna śmierci podana w raporcie została określona jako "wypadek".



Brendan Allen, asystent koronera zaangażowanego w sprawę śmierci Struthers-Gardner ostrzegł przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z metalowymi słomkami. Przypomina, że należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z metalowych słomek. Ich niebezpieczeństwo wynika z faktu, że są one zazwyczaj połączone z pokrywką do kubka, która ogranicza ich ruch.



Kilka amerykańskich stanów już zakazało używania plastikowych słomek, aby zmniejszyć ilości tworzyw sztucznych trafiające do środowiska. Podobny zakaz wejdzie w życie w Anglii w kwietniu 2020 r. Systematycznie ma być rozszerzany na całą Europę.



Zakaz wywołał jednak niepokój wśród osób niepełnosprawnych, bo metalowe słomki są nieodpowiednie dla nich. Sztywność metalowych słomek wielokrotnego użytku może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.