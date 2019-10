Przełomowe badania - stworzono blastocystę bez komórek płciowych

Naukowcy po raz pierwszy stworzyli wczesne stadia sztucznych zarodków myszy w laboratorium wykorzystując komórki macierzyste zamiast plemników i komórek jajowych.

Zdjęcie Blastoidy stworzone w laboratorium /Fot. Salk’s Gene Expression Laboratory /materiały prasowe

Nowe badania mogą potencjalnie utorować drogę do tworzenia żywych zarodków pochodzących tylko z hodowli komórkowych. Może to być dla naukowców niekończącym się źródłem blastocyst do badania wczesnych stadiów rozwojowych, bez potrzeby używania plemników i komórek jajowych.



- Te badania pomogą nam lepiej zrozumieć początki życia - jak pojedyncza komórka może przekształcić się w miliony komórek i jak łączą się one w czasie, aby uformować w pełni rozwinięty organizm. Badania te pozwolą uniknąć wykorzystywania naturalnych zarodków - powiedział prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte, główny autor badań.



Naukowcy z Salk’s Gene Expression Laboratory i Uniwersytetu Teksańskiego stworzyli struktury przypominające mysie blastocysty, zwane blastoidami.



Blastocysty to struktury złożone z ponad 100 komórek, które powstają na wczesnych etapach rozwoju ssaków. Po implantacji blastocysty do macicy, może przekształcić się ona w zarodek. Zazwyczaj blastocysta tworzy się ok. 5 dni po zapłodnieniu komórki jajowej przez plemniki.



Uczonym udało się stworzyć wczesną formę blastocysty za pomocą pluripotencjalnych komórek macierzystych, czyli takich, które mogą przekształcić sie w niemal każdy rodzaj tkanki w ciele. Komórki macierzyste umieszczono razem i hodowano w na specjalnej pożywce. Wkrótce utworzyły one połączenia ze sobą tworząc kulę z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną. Ich struktura była niezwykle podobna do naturalnej blastocysty. Sztuczne blastoidy zawierały te same trzy pierwotne typy komórek występujące w naturalnych blastocystach, a także miały podobną wielkość i ekspresję genów.



Wyniki badań zostały okrzyknięte mianem "cudownych", "znaczących" i "wybitnych", chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia. Blastoidy wykazywały bowiem oznaki wad rozwojowych i dezorganizacji, co oznacza, że nie byłyby w stanie rozwinąć się w pełni zdolny do funkcjonowania zarodek.