Przełom w walce z demencją dzięki komórkom macierzystym

​Naukowcy dowiedli, że terapia komórkami macierzystymi wspomaga powrót do zdrowia po udarze u myszy. To może być przełom w walce z demencją i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi.

Zdjęcie Czy wkrótce uda nam się regenerować uszkodzone tkanki mózgu? /123RF/PICSEL

Jednorazowe wstrzyknięcie eksperymentalnego koktajlu komórek macierzystych może naprawić uszkodzenia mózgu i poprawić funkcje pamięci u myszy po udarze mózgu i z demencją - odkryli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA).

Demencja może być pochodną wielu schorzeń i charakteryzuje się szeregiem objawów, w tym problemami z pamięcią, uwagą, komunikacją i koordynacją ruchową. Dwie najczęstsze przyczyny demencji to choroba Alzheimera i udar istoty białej - mikroudary, które gromadzą się w łączących się obszarach mózgu.



- To jest błędne koło: dwie główne przyczyny demencji są prawie zawsze widziane razem i każda z nich przyspiesza drugą - powiedział dr S. Thomas Carmichael, starszy autor badania i tymczasowy dyrektor Eli and Edythe Broad Center of Regenerative Medicine and Stem Cell Research na UCLA.



Szacuje się, że aż 5 mln Amerykanów cierpi na demencję. Obecnie nie istnieją terapie zdolne do zatrzymania postępu udarów istoty białej lub zwiększenia ograniczonej zdolności mózgu do samoregeneracji po ich wystąpieniu. Nowe badanie opublikowane w "Science Translational Medicine" identyfikuje terapię komórkową, która może zatrzymać postępujące uszkodzenia spowodowane przez chorobę i stymulować własne procesy naprawcze mózgu.



Komórki wykorzystywane w terapii są wyspecjalizowanym typem komórek glejowych, czyli komórek, które otaczają i wspierają neurony w centralnym układzie nerwowym. Carmichael i jego współpracownicy oceniali efekty terapii komórkami glejowymi wstrzykując je do mózgów myszy z uszkodzeniami mózgu podobnymi do tych obserwowanych u ludzi we wczesnych i średnich stadiach demencji.



- Po wstrzyknięciu nasza terapia komórkowa przemieszczała się do uszkodzonych obszarów mózgu i wydzielała substancje chemiczne zwane czynnikami wzrostu, które stymulowały komórki macierzyste mózgu do rozpoczęcia reakcji naprawczej - powiedziała dr Irene Llorente, pierwsza autorka pracy i adiunkt neurologii w David Geffen School of Medicine na UCLA.



Zdjęcie Zdjęcie mikroskopowe pokazujące istotę białą po udarze (po lewej) i ten sam obszar zasiedlony przez komórki glejowe w wyniku nowej terapii (po prawej) / materiały prasowe

Aktywacja tego procesu naprawczego nie tylko ograniczyła postęp uszkodzeń, ale także wzmocniła tworzenie się nowych połączeń nerwowych i zwiększyła produkcję mieliny - substancji tłuszczowej, która pokrywa i chroni neurony.



- Zrozumienie roli, jaką odgrywają komórki glejowe w naprawie uszkodzeń istoty białej, jest niezwykle ważnym obszarem badań, który należy zgłębić. Te wstępne wyniki sugerują, że terapie oparte na komórkach glejowych mogą pewnego dnia pomóc w walce z uszkodzeniami istoty białej, na które każdego roku cierpi wielu pacjentów po udarze mózgu i z demencją naczyniową - powiedziała Francesca Bosetti, dyrektor programowy w National Institutes of Health's National Institute of Neurological Disorders and Stroke, który wspierał badania.



Zdjęcie Choroby neurodegeneracyjne stają się coraz większym wyzwaniem / 123RF/PICSEL

Terapia została opracowana we współpracy z Billem Lowrym, profesorem biologii molekularnej, komórkowej i rozwojowej UCLA. Zespół wykorzystał metodę, wcześniej odkrytą przez Lowry'ego, która pozwala na szybkie wytwarzanie dużej liczby komórek glejowych poprzez traktowanie ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) lekiem o nazwie deferoksamina. Komórki iPSC pochodzą z komórek skóry lub krwi, które zostały przeprogramowane z powrotem do stanu przypominającego embrionalne komórki macierzyste, z których naukowcy mogą stworzyć nieograniczone zasoby dowolnego typu komórek.



W przyszłości, jeśli terapia okaże się bezpieczna i skuteczna w badaniach klinicznych na ludziach, może oznaczać przełom w walce z demencją.