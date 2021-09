Przełom w walce z cukrzycą - urządzenie do dawkowania insuliny

Na świecie z powodu cukrzycy typu 1 cierpi ponad 40 mln osób, dlatego nowe metody jej leczenia są niezwykle cenne. Jedną z technologii, które mają największy potencjał, jest urządzenie do mikrokapsułkowania (MED), które umieszcza komórki wydzielające insulinę w specjalnej osłonce, chroniąc je przed odpowiedzią immunologiczną organizmu.

Zespół naukowców z Brigham and Women's Hospital zaprojektował nowy MED wspomagany konwekcją (ceMED), który nieustannie poddaje komórki działaniu składników odżywczych, które zwiększają ich ładowność, przeżywalność, wrażliwość na glukozę i terminowe wydzielanie insuliny.



We wstępnych testach ceMED wykazał szybką reakcję na poziom cukru we krwi zaledwie dwa dni po wszczepieniu. W swojej pracy naukowcy opisują kilka zalet urządzenia w porównaniu z konwencjonalnymi pompami insulinowymi, w tym umożliwienie komórkom szybkiego zaprzestania wydzielania insuliny, gdy poziom glukozy we krwi spada. W przeciwieństwie do typowych MED-ów, ceMED został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać konwekcyjne składniki odżywcze z nieprzerwanym przepływem płynu do zamkniętych komórek.



- Urządzenie ceMED ma potencjał, aby stać się autonomicznym systemem, który nie wymagałby ciągłego uzupełniania i wymiany wkładów insulinowych - powiedział dr Kisuk Yang, jeden z autorów odkrycia.



Prototyp ma dwie oddzielne komory - jedną, która zbiera składniki odżywcze z otoczenia urządzenia, i drugą, w której znajdują się chronione komórki. Komora zbierająca składniki odżywcze, zwana komorą komórkową, jest otoczona wewnętrzną membraną, która selektywnie przepuszcza składniki odżywcze, chroniąc jednocześnie przed komórkami odpornościowymi, które mogłyby zaatakować zamknięte w niej składniki.



Nowa technologia stanowi część trwających wysiłków mających na celu ułatwienie zarządzania cukrzycą osobom na nią cierpiącym.

