​Przełom w walce z cukrzycą - bioniczna trzustka w 30 sekund

Francuscy naukowcy opracowali nowatorski system zdolny do drukowania tkanek biologicznym w czasie krótszym niż 30 sekund. W ten sposób stworzono bioniczną trzustkę, która może pomóc w pokonaniu cukrzycy.

Zdjęcie Wielkie osiągnięcie francuskich uczonych /materiały prasowe

Uczeni z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) opracowali technologię nazwaną Readily3D, która jest szeroko stosowana w europejskim projekcie budowy żywego modelu ludzkiej trzustki, który mógłby również stanowić bezpieczną alternatywę dla testowania nowych leków.

Proces projektowania trzustki drukowanej w 3D rozpoczyna od projektu na ekranie komputera i stworzenia cyfrowej repliki ludzkiej trzustki. Jej wydrukowanie z małej puli komórek macierzystych zajmuje zaledwie 30 sekund. Osiągnięcie to było możliwe dzięki zastosowaniu nowej technologii wynalezionej w Laboratorium Stosowanych Urządzeń Fotonicznych (LAPD) EPFL, a następnie udoskonalonej przez Readily3D. Technologia ta została niedawno wybrana dla finansowanej przez europejską inicjatywę Enlight, której celem jest zbudowanie niezawodnego i żywego modelu ludzkiej trzustki do testowania leków przeciwcukrzycowych.



Trzustka jest kluczowym organem, który wykonuje wiele zadań, takich jak produkcja wodorowęglanów i enzymów potrzebnych do trawienia, a także wydziela szereg hormonów, w tym insulinę - kluczowy środek regulujący poziom cukru we krwi. Oznacza to, że gdy pojawia się choroba trzustki, dochodzi do cukrzycy, ponieważ uszkodzone komórki nie są w stanie wytwarzać insuliny potrzebnej do regulowania poziomu cukru we krwi.



Wideo Biodrukowana trzustka

Na cukrzycę cierpi ponad 450 mln dorosłych na świecie, z czego 60 mln to Europejczycy. Liczba ta stale rośnie, zarówno w Europie, jak i poza nią. Jako druga w kolejności przyczyna amputacji (w wyniku wypadków), cukrzyca dziewięciokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca. Choroba ta jest również najważniejszą przyczyną ślepoty wśród dorosłych. Jednak dzięki biodrukowanym trzustkom naukowcy mogliby szybko przyspieszyć diagnozowanie i leczenie cukrzycy.



Pewnego dnia technologia ta może nawet dostarczyć nadające się do użytku organy do przeszczepów.



Warto wspomnieć, że pomysł bionicznej trzustki nie jest niczym nowym, a ogromne sukcesy w tej dziedzinie są dziełem polskich uczonych. Pionierem jest dr hab. Michał Wszoła, chirurg, gastrolog i transplantolog, z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, który już kilka lat temu zaprezentował w pełni funkcjonalną biodrukowaną bioniczną trzustkę.