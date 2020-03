Przełom w testowaniu leków. Stworzono "ciało na chipie"

​ Naukowcy stworzyli ludzkie "ciało na chipie", złożone z kilku żywych tkanek w skali mikroskopowej. Struktura ta może być przydatna w testowaniu nowych leków.

Zdjęcie Testowanie leków będzie prostsze? /123RF/PICSEL

Organoidy to mikroskopijne struktury zachowujące funkcje pełnowymiarowych organów, które są opracowywane w warunkach laboratoryjnych. Łącząc kilka organoidów można stworzyć nawet cały miniaturowy model organizmu człowieka. Nowy model "ciała na chipie" wprowadza więcej organów, zwiększając szanse na wychwycenie niebezpiecznych efektów ubocznych nowo powstających leków.



- Tworzenie mikroskopijnych narządów do testowania leków było logicznym rozszerzeniem pracy, którą wykonaliśmy w zakresie budowy organów na dużą skalę - powiedział Thomas Shupe z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (WFIRM).



Zespół Shupe'a wykorzystał tzw. zestaw narzędzi technik biofabrykacji, dzięki czemu udało się stworzyć miniaturowe narządy obejmujące ludzki mózg, serce, wątrobę, płuca, jądra, naczynia krwionośne i okrężnicę.



Każdy organoid miał swój początek w małej próbce ludzkich komórek pobranych z tkanek i komórek macierzystych, które połączono i przekształcono w maleńkie narządy, które mogą być użyteczne przez co najmniej 28 dni. Naśladują wiele funkcji prawdziwego narządu.



Pół tuzina miniaturowych narządów połączono, dzięki czemu opracowano uproszczony model ludzkiego ciała. Struktura ta może być bezcenna pod kątem testowania nowych leków. Szacuje się, że tylko 1 na 5000 preparatów przechodzi etap testów przedklinicznych.