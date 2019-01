Przełom w przeszczepach wątroby

Naukowcy opracowali nową procedurę, która może mieć ogromny wpływ na przeszczepy wątroby. Za pomocą maszyny perfuzyjnej można było utrzymać przy życiu wątrobę przez 24 godziny, umożliwiając regenerację organu bezpośrednio w maszynie.

Zdjęcie Jest sposób na wydłużenie przydatności wątroby do przeszczepu /123RF/PICSEL

British National Institute for Health and Care Excellence (NICE) wydał wytyczne dotyczące tej techniki, która nazywa się maszyną perfuzyjną ex-vivo do pozaustrojowej ochrony wątroby do transplantacji. Nie stwierdzono żadnych poważnych problemów związanych z bezpieczeństwem.



- Ta procedura daje nową nadzieję pacjentom potrzebującym przeszczepu wątroby. Oferuje inny sposób na zachowanie wątroby i ocenę, czy wątroba, której użycie wcześniej można by uznać za niewłaściwie, może być bezpiecznie przeszczepiona. Najnowsze dowody zebrane przez NICE wykazały, że procedura działa dobrze i można ją bezpiecznie zaproponować pacjentom - powiedział Kevin Harris, dyrektor programu w NICE.



Kilka miesięcy temu naukowcy ogłosili, że trwają badania z udziałem ponad 20 pacjentów. Wyniki zostaną opublikowane wkrótce, ale innowacyjna maszyna stanowi ogromną nadzieję dla osób czekających na przeszczep wątroby.



Szacuje się, że w każdego roku w Anglii umiera 11 000 osób z powodu schyłkowej choroby wątroby. Najnowsze dane pokazują, że 22 proc. osób oczekujących na przeszczep wątroby zmarło lub zostało usuniętych z listy oczekujących, ponieważ ich stan zdrowia tak bardzo się pogorszył.