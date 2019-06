Specjalna "łatka" składająca się z milionów komórek macierzystych może pomóc w naprawieniu szkód wywołanych atakiem serca.

Zdjęcie Takie łatki tkankowe mogą w przyszłości ratować życie pacjentom po przebytym zawale serca /materiały prasowe

Tkankowy "plaster" o wielkości 3 na 2 cm został wyhodowany w warunkach laboratoryjnych z komórek pacjenta. Jest on w stanie wbudować się w zdrowy, działający mięsień sercowy. Co więcej, uwalnia także związki chemiczne, które odpowiadają za naprawę i regenerację istniejących komórek.



Testy przeprowadzone na królikach pokazują, że rozwiązanie jest bezpieczne. Badania kliniczne z udziałem ludzi powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch lat, tak przynajmniej zapowiedziano na ostatniej konferencji British Cardiovascular Society.



W samej Wielkiej Brytanii niewydolność serca dotyka około 920 000 osób. Zawał serca ma miejsce, gdy w zatkanej tętnicy jest blokowany przepływ krwi do mięśnia sercowego. Może to uszkodzić organ i prowadzić do nieuleczalnej niewydolności serca.