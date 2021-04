Prosty test krwi może wykryć zaburzenia psychiczne

​Nowo opracowany system, który monitoruje biomarkery krwi związane z zaburzeniami nastroju może prowadzić do nowych sposobów diagnozowania i leczenia depresji oraz choroby dwubiegunowej. Do diagnozy wystarczy proste badanie krwi.

Zdjęcie Już wkrótce rutynowe badanie pozwoli wykryć zaburzenia psychiczne? / 123RF/PICSEL

Reklama

Chociaż depresja jest znana od wieków i dotyka setki milionów ludzi na całym świecie, tradycyjna diagnoza wciąż zależy od oceny klinicznej dokonywanej przez lekarzy, psychologów i psychiatrów.

Reklama

Badania krwi mogą być pomocne w ocenach stanu zdrowia, aby sprawdzić, czy objawy depresji są związane z innymi czynnikami, ale nie są one wykorzystywane w praktyce klinicznej do obiektywnego i niezależnego diagnozowania samej choroby. Nowe badania sugerują, że w przyszłości może to być realna opcja.



Naukowcy zidentyfikowali 26 biomarkerów - mierzalnych i naturalnie występujących wskaźników - we krwi pacjentów, które są w różny sposób powiązane z występowaniem zaburzeń nastroju, m.in. depresji, zaburzeń dwubiegunowych i manii.



- Biomarkery we krwi stają się ważnymi narzędziami w zaburzeniach, w których subiektywna samoocena danej osoby lub kliniczne wrażenie pracownika służby zdrowia nie zawsze są wiarygodne. Te badania krwi mogą otworzyć drzwi do precyzyjnego, spersonalizowanego dopasowania leków i obiektywnego monitorowania odpowiedzi na leczenie - powiedział Alexander B. Niculescu, psychiatra i neurobiolog z Uniwersytetu Indiany.



Niculescu badał to terytorium przez kilka lat, opracowując podobne testy oparte na biomarkerach krwi, aby pomóc przewidzieć samobójstwo u pacjentów, zdiagnozować silny ból i zmierzyć poziom PTSD. W nowym badaniu, naukowcy pracowali z setkami pacjentów w Richard L. Roudebush VA Medical Center w Indianapolis, przeprowadzając serię testów w celu zidentyfikowania i potwierdzenia biomarkerów ekspresji genów we krwi, które mogą być powiązane z zaburzeniami nastroju.



Podczas wizyt z pacjentami z depresją, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, ich nastrój (od niskiego do wysokiego) był śledzony podczas każdej sesji, a próbki ich krwi były pobierane w tym czasie.



Porównując próbki z ogromną bazą danych zawierającą informacje uzyskane z 1600 badań genetycznych, zespół zidentyfikował szereg biomarkerów związanych z zaburzeniami nastroju, skracając listę do 26 kandydatów na biomarkery. W ostatecznym teście badacze zbadali inną grupę pacjentów psychiatrycznych, aby sprawdzić, czy zidentyfikowane biomarkery mogą określać nastrój, depresję i manię u uczestników, a także przewidzieć wyniki, takie jak przyszłe hospitalizacje.



Naukowcy potwierdzili, że 12 z przebadanych biomarkerów są silnie powiązane z depresją, sześć z tych samych jest związanych z zaburzeniami dwubiegunowymi, a dwa biomarkery mogą wskazywać na manię.