Program ćwiczeń NASA pomoże chorym na raka

​Około 90 proc. pacjentów przezwycięża raka we wczesnym stadium, ale toksyczne skutki chemioterapii i innych rodzajów leczenia mogą mieć szkodliwy wpływ na ogólny stan ich zdrowia. Okazuje się, że ćwiczenia oparte na protokołach NASA pomagających astronautom wytrzymać stres związany z lotami kosmicznymi, mogą także pomóc dojść do siebie po chorobie nowotworowej.

Zdjęcie Astronauci nie przestają ćwiczyć nawet w kosmosie /NASA

Poza ziemską atmosferą ciała astronautów poddawane są działaniu mikrograwitacji i podwyższonemu poziomowi promieniowania, co według autorów badań ma pozytywny wpływ na leczenie raka. Brak aktywności fizycznej i zmiany masy ciała potęgują te skutki, zarówno dla astronautów, jak i pacjentów chorujących na raka.



W konsekwencji, objawy takie jak zanik mięśni, demineralizacja kości, anemia i zaburzenia odporności są często spotykane u osób przebywających na orbicie i tych poddawanych chemioterapii, radioterapii, immunoterapii i innym formom walki z rakiem.



- Astronauci mogą doświadczyć czegoś, co nazywa się kosmiczną mgłą, kiedy mają problemy z koncentracją i zapamiętywaniem. Jest to bardzo podobne do tego, co doświadczają niektórzy pacjenci z rakiem - powiedziała Jessica Scott, współautorka badań.



W latach 60. ubiegłego wieku naukowcy z NASA obliczyli, że astronauci biorący udział w misjach Gemini doświadczyli 25-procentowego spadku wydolności krążeniowo-oddechowej (CRF) już po czterech dniach mikrograwitacji. Co ciekawe, różne schematy leczenia przeciwnowotworowego powodują podobny spadek CRF.



Opracowując protokół zwalczania skutków lotów kosmicznych, NASA opowiedziała się przeciwko stosowaniu leków ze względu na ich potencjał do wywoływania niepożądanych efektów ubocznych, takich jak senność czy arytmia. Zamiast tego wprowadzono program ćwiczeń mających na celu zwiększenie rezerwy wszystkich układów ciała przed lotem kosmicznym, a tym samym polepszenie wytrzymałości astronautów.



Kontynuacja ćwiczeń w przestrzeni kosmicznej ma pomóc astronautom utrzymać fizjologiczną funkcjonalność na poziomie ok. 75 proc. wydolności przed lotem. Po powrocie na Ziemię ćwiczenia są kontynuowane, aby astronauci wrócili do pełnej formy. Podobny program można zaaplikować osobom poddawanych terapiom przeciwnowotworowym.



Naukowcy szacują, że program ćwiczeń NASA mógłby pomóc ok. milionowi osób, u których zostaje zdiagnozowany rak w Stanach Zjednoczonych w ciągu roku, podobnie jak ponad 15 mln osób, które są po terapii antynowotworowej.