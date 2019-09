Próbowano wyleczyć HIV techniką edycji genów

Technika edycji genów CRISPR/Cas9 została po raz pierwszy wykorzystana do próby wyleczenia nosiciela wirusa HIV. I mimo że zabieg się nie powiódł, to naukowcy wykazali, że procedura jest bezpieczna.

Zdjęcie Czy przy pomocy CRISPR/Cas9 uda się pokonać wirusa HIV? /123RF/PICSEL

Technika edycji genów CRISPR/Cas9 jest uznawana za jedną z najbardziej obiecujących metod terapeutycznych w medycynie. Chińscy naukowcy wykorzystali ją do próby wyleczenia 27-letniego mężczyzny, nosiciela wirusa HIV, który cierpiał także na ostrą białaczkę limfoblastyczną.



Naukowcy wykorzystali CRISPR do edycji DNA komórek macierzystych, aby uszkodzić gen CCR5, który jest niezbędny wirusowy do penetracji komórek odpornościowych organizmu. Następnie użyto chemio- i radioterapii do usunięcia szpiku kostnego, po czym wszczepiono zmodyfikowane komórki.



Zabieg został zainspirowany pacjentem z Berlina, który w 2008 r. stał się pierwszą osobą całkowicie wyleczoną z HIV. Lekarze podali mu komórki szpiku z naturalnie występującą mutacją genu CCR5. 41-letni wówczas mężczyzna został wyleczony zarówno z wirusa HIV, jak i białaczki.



Pacjenta z Chin nie udało się całkowicie wyleczyć. O ile białaczka jest w fazie remisji i nie ma widocznych skutków ubocznych przeprowadzonej terapii, komórki wirusa HIV nadal są obecne w organizmie. Lekarze mają jednak pomysł jak w przyszłości poprawić skuteczność tej techniki.



Naukowcy przekonują, że technika CRISPR/Cas9 może być skuteczna w leczeniu wszystkich schorzeń o podłożu genetycznym.