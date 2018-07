Próbka krwi pomoże wykryć autyzm

Naukowcy stworzyli innowacyjny test krwi pozwalający na wykrycie autyzmu z 88 proc. dokładnością. Pierwsze wyniki są obiecujące.

Zdjęcie Czy wkrótce diagnozowanie autyzmu będzie jeszcze prostsze? /123RF/PICSEL

Opracowany test krwi pozwala na szybkie i skuteczne diagnozowanie autyzmu u młodszych dzieci.



- Jesteśmy w stanie przewidzieć z 88-procentową dokładnością, czy u dzieci występuje autyzm. To bardzo obiecujące - powiedział prof. Juergen Hahn, szef Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Rensselaer.



Około 1,7 proc. dzieci ma zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), co wpływa na ich społeczną interakcję, komunikację i zachowanie. Powszechnie uważa się, że wczesna diagnoza zapewnia najlepsze wyniki osobom z ASD, jednak trudno o to u małych dzieci.



Opracowany test wykorzystuje algorytm do sortowania ogromnych ilości danych o metabolitach obecnych we krwi. Po pierwsze, poszukuje różnych wzorów metabolitów związanych z dwoma połączymi szlakami komórkowymi, które są związane z autyzmem. Test jest skuteczny z dokładnością 88 proc.



Lekarze są optymistami i mają nadzieję, że test będzie powszechnie dostępny już za kilka lat.