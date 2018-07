Probiotyki mogą zapobiegać osteoporozie

Bakterie jelitowe mają wpływ na liczne procesy fizjologiczne u ludzi, także takie, które mają miejsce w innych częściach siała. Obecność niektórych szczepów bakterii jest niezbędna do utrzymania właściwej kondycji, także kości.

Naukowcy odkryli, że gatunek Lactobacillus reuteri może spowolnić postępującą utratę kości, która występuje u starszych kobiet cierpiących na osteoporozę. To może ograniczyć ryzyko występowania poważnych w tym wieku złamań.



Przebadano konkretny szczep bakterii natywny dla ludzkiego przewodu pokarmowego - L.reuteri ATCCPTA 6475. Okazało się, że mają one silne właściwości przeciwzapalne. Chociaż mechanizm utraty gęstości kości u kobiet po menopauzie pozostaje niejasny, wykazano, że zapalenie stymuluje aktywność komórek zwanych osteoklastami, które rozkładają substancje mineralne kości.



Szwedzcy naukowcy pod kierownictwem dr Anny Nilsson przebadali 70 kobiet w wieku 75-80 lat z niską mineralną gęstością kości i losowo przydzielili każdej z nich codzienną dawkę 1010 kolonii L.reuteri ATCCPTA 6475 lub placebo. Pod koniec eksperymentu wykazano, że u kobiet zażywających L.reuteri ATCCPTA 6475 wystąpiła tylko połowa utraty gęstości mineralnej kości w porównaniu do grupy zażywającej placebo. Sam suplement był dobrze tolerowany, nie występowały żadne skutki uboczne.



Chociaż wstępne wyniki wskazują, że suplementacja probiotyków L.reuteri może być nową, obiecującą koncepcją zapobiegania osteoporozie, konieczne jest powtórzenie badań na większej grupie.