Poparzyła go odblaskowa kurtka - pierwszy taki przypadek na świecie

Pewien mężczyzna z Australii doznał oparzeń pierwszego stopnia po przegrzaniu odblaskowego paska na jego kurtce. To pierwszy tego typu przypadek opisany na świecie.

Zdjęcie Kamizelki odblaskowe mogą doprowadzić do oparzeń skórnych /123RF/PICSEL

Dr Ioana Vlad ze szpitala sir Charlesa Gairdnera w Perth opisała bezprecedensowy przypadek niewielkich oparzeń. 40-letni mężczyzna zauważył bolesną czerwoną wysypkę na plecach, po tym jak zdjął odblaskową kurtkę wymaganą w jego pracy. Wysypka była w tym samym miejscu, co odblaskowy pasek kurtki.



W szpitalu zdiagnozowano u niego oparzenia pierwszego stopnia, które według lekarzy były spowodowane bezpośrednio przegrzanym paskiem odblaskowym dotykającym skóry. Jest to pierwszy zgłoszony przypadek tego typu.



- Myślę, że oparzenie nastąpiło w wyniku kontaktu skóry z gorącą taśmą odblaskową. Kurtka miała dwie odblaskowe taśmy - jedną wokół klatki piersiowej, a drugą wokół talii. To ta wyższa, która była w bezpośrednim kontakcie z plecami pacjenta, spowodowała oparzenie - powiedziała dr Vlad.



Oparzenie miało postać bolesnej wysypki, typową dla urazów skóry lub zapalenia, mimo że mężczyzna był zdrowy. Leczono go łagodzącym kremem na bazie aloesu i lekami przeciwbólowymi. Mimo że odczuwał dyskomfort przez kilka dni, nie doznał żadnych trwałych uszkodzeń.