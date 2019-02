Pokarmy wysokoprzetworzone zwiększają ryzyko zgonu w ciągu 7 lat

​Najnowsze badania donoszą, że spożywanie wysokoprzetworzonych pokarmów wiąże się z ryzykiem przedwczesnego zgonu.

Pokarmy wysokoprzetworzone to żywność poddana obróbce przemysłowej, często z substancjami dodatkowymi, np. cukrem, solą, tłuszczami, witaminami, konserwantami czy polepszaczami smaku. Tego typu produktów nie da się stworzyć w warunkach domowych czy restauracyjnych.

Najnowsze badania przeprowadzone we Francji wykazały, że zwiększone spożycie żywności wysokoprzetworzonej wiąże się z wyższym ryzykiem śmierci w ciągu 7 lat. Naukowcy sugerują, że wysokoprzetworzone produkty spożywcze mogą przyczyniać się do krótszego życia na wiele sposobów, np. zwiększając ryzyko wystąpienia chorób serca czy nowotworów.



"W ostatnich dziesięcioleciach spożycie żywności wysokoprzetworzonej znacznie wzrosło i może spowodować wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobami niezakaźnymi" - czytamy w raporcie.



Wcześniejsze prace wiązały spożywanie żywności wysokoprzetworzonej ze zwiększonym ryzykiem otyłości, wysokiego ciśnienia krwi i nowotworów. Nie wykazano jednak bezpośredniego związku z ryzykiem przedwczesnego zgonu.



W nowym badaniu przeanalizowano dane z ponad 44 000 dorosłych osób w wieku co najmniej 45 lat. Uczestnicy eksperymentu okresowo wypełniali ankiety dotyczące żywności, którą jedli w ciągu ostatnich 24 godzin i byli obserwowani przez około 7 lat. W trakcie trwania badania zmarło 600 osób.



Okazało się, że średnio 30 proc. codziennych kalorii uczestników badania pochodziło z żywności wysokoprzetworzonej. Każde 10-procentowe zwiększenie odsetka żywności wysokoprzetworzonej w diecie było związane z 14-procentowym zwiększeniem ryzyka zgonu w ciągu 7 lat.



To niezwykle alarmujące wyniki, bo w badaniach wzięto pod uwagę inne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zgonu. Konieczne jest ich powtórzenie na większej liczbie uczestników.