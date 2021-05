Po 40 latach odzyskał wzrok - jak do tego doszło?

​Człowiek niewidomy od 40 lat odzyskał wzrok dzięki innowacyjnej terapii genowej.

Zdjęcie Przełom w walce ze ślepotą / 123RF/PICSEL

Reklama

Zespół badawczy genetycznie zmodyfikował komórki zwojowe siatkówki, aby stały się wrażliwe na światło u mężczyzny, którego wzrok został zniszczony przez zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (RP), zaburzenie genetyczne, które rozbija komórki absorbujące i przetwarzające światło na impulsy nerwowe.

Reklama

Używając specjalnych gogli, 58-letni mężczyzna przeszedł od całkowitej ślepoty do zdolności wykrywania niektórych przedmiotów, a nawet zebry na przejściu dla pieszych - czytamy w czerwcowym wydaniu "Nature Medicine".



- Jest to pierwszy w historii pacjent, który zgłosił jakikolwiek rodzaj poprawy poprzez optogenetykę, terapię genową, która uczyniła nowe komórki wrażliwymi na światło - powiedziała dr Jose-Alain Sahel, główna autorka badań z Uniwersytetu w Pittsburghu.



Struktura ludzkiej siatkówki jest określana jako odwrócona. Wykrywające światło fotoreceptory znajdują się z tyłu siatkówki, podczas gdy komórki zwojowe z przodu przekazują informacje wizualne z fotoreceptorów do mózgu przez nerw wzrokowy. Optogenetyka polega na genetycznej modyfikacji komórek tak, by produkowały światłoczułe białka zwane opsynami VChrR1.



Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Naukowcy wykorzystali optogenetykę, aby uczynić światłoczułymi górną warstwę komórek zwojowych, omijając niefunkcjonującą dolną warstwę fotoreceptorów. Do oka mężczyzny wstrzyknięto wirusa zawierającego kod genetyczny opsyny VChrR1, która jest zdolna do wyczuwania światła bursztynowego. Mężczyzna musiał ćwiczyć z goglami, ale po siedmiu miesiącach treningu zaczął spontanicznie zgłaszać oznaki poprawy wzroku.



- Mózg musi nauczyć się nowego języka pochodzącego z siatkówki, ponieważ to, co te komórki zwojowe mówią mózgowi, nie jest normalną aktywnością komórek zwojowych - powiedział dr Botond Roska, założyciel Instytutu Okulistyki Molekularnej i Klinicznej w Bazylei w Szwajcarii.



Odczyty elektroencefalogramu (EEG), które mierzą aktywność elektryczną w mózgu, pokazały, że mózg mężczyzny rzeczywiście reagował na wizualne dane z oka.

Naukowcy nie przewidują, że jakość widzenia mężczyzny poprawi się na tyle, aby być w stanie czytać lub rozpoznawać twarze.