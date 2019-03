Piłkarze dwa razy bardziej narażeni na stwardnienie zanikowe boczne

Najnowsze badania sugerują, że zawodowi piłkarze są bardziej narażeni na zachorowanie na stwardnienie zanikowe boczne (ALS) od populacji ogólnej. Wszystko przez częste odbijanie piłki głową.

Zdjęcie Włoscy piłkarze są bardziej narażeni na ALS /123RF/PICSEL

Po tym, jak kilku zawodowych włoskich piłkarzy zmarło z powodu stwardnienia zanikowego bocznego, społeczeństwo zaczęło się zastanawiać, czy był to przypadek, czy przykład szerszego problemu. Dr Ettore Beghi z Instytutu Badań Farmakologicznych Mario Negri przyjrzał się kartom kolekcjonerskim z piłkarzami, którzy w latach 1959-2000 grali w Serie A. Poza pozycją na boisku i reprezentowanym klubem, zawierały one także datę urodzenia piłkarzy.



Zespół Beghiego przeanalizował ponad 25 000 zawodników z ligi włoskiej, aby dowiedzieć się, jaki los spotkał tych, którzy przeszli na emeryturę. Odkryto 33 przypadki ALS, co daje statystycznie 3,2 przypadki wśród 100 000 osób. Wśród Włochów ten wskaźnik wynosi 1,7. Oznacza to, że piłkarze są dwa razy bardziej narażeni na wystąpienie stwardnienia zanikowego bocznego.

Reklama

- Ważne jest, aby pamiętać, że powtarzające się urazy głowy, ciężkie ćwiczenia fizyczne i używanie różnych substancji chemicznych może zwiększać ryzyko wystąpienia ALS wśród piłkarzy. Genetyka także nie jest bez znaczenia - powiedział Beghi.



To odkrycie wymaga dodatkowych badań, bez których nie będzie można wyciągnąć dodatkowych wniosków. Mało prawdopodobne, by zniechęciło to młodych ludzi na całym świecie do pogoni za marzeniami i staniem się nowym Leo Messim.