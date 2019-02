Naukowcy z MIT opracowali innowacyjną pigułkę wielkości borówki, którą można połknąć. Zawiera ona niewielką igłę z liofilizowaną, skompresowaną insuliną, która jest uwalniania i wstrzykiwana do wyściółki żołądka.

Zdjęcie Prototypy innowacyjnych kapsułek z insiliną /Fot. Felice Frankel /materiały prasowe

Problem z połykaniem insuliny jest taki, że jest ona rozkładana przez kwas żołądkowy zanim dotrze do krwi. Dlatego naukowcy musieli mieć pewność, że maleńkie igły zawierające insulinę wstrzykną ją do ściany żołądka, a nie przypadkowo w innym miejscu. W tym celu zwrócili się ku naturze i dokonali obserwacji żółwia lamparciego.



Jak skorupa żółwia



Żółwie lamparcie (Psammobates pardalis) występują w Afryce i mają karapaks zaprojektowany w sprytny sposób. Naukowcy wykorzystali modelowanie komputerowe do zaprojektowania własnej wersji żółwiego karapaksu, tworząc pigułkę potrafiącą prawidłowo się orientować, nawet w kwasowym środowisku w żołądku.





Zdjęcie Żółw lamparci / Wikipedia

Reklama

Mikroigła jest sprężynowa i przymocowana do części przytrzymywanej przez cukier. Kiedy pigułka trafia do żołądka, cukier się rozpuszcza, uwalniając kolejno sprężynę i igłę. Podczas testów na świniach, wypuszczenie całej zgromadzonej insuliny do krwi zajęło około godziny. Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych reakcji.



Potrzeba jeszcze badań



Obecnie pigułka może dostarczyć dawkę insuliny, którą osoba z cukrzycą typu 2 musi sobie wstrzykiwać. Potrzeba jednak znacznie więcej badań klinicznych, zanim preparat będzie można dopuścić do użytku u ludzi.