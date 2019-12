Pigułka antykoncepcyjna raz w miesiącu? Wkrótce będzie to możliwe

Pigułka antykoncepcyjna to popularna forma kontroli płodności, także w naszym kraju. Jej głównym problemem jest to, że trzeba zażywać ją codziennie - pominięcie choćby jednej dawki zwiększa szanse zajścia w ciążę. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia pigułki antykoncepcyjnej, którą trzeba będzie przyjmować tylko raz w miesiącu.

Zdjęcie Tak prezentuje się innowacyjna pigułka antykoncepcyjna /materiały prasowe

Pigułka antykoncepcyjna do zażywania raz w miesiącu jest osadzona w organicznym urządzeniu przypominającym rozgwiazdę umieszczonym w kapsułce, która jest łatwa do połknięcia. Gdy dotrze ona do żołądka, rozpuszcza się i uwalnia urządzenie, które stopniowo dostarcza hormony. Naukowcy z MIT przetestowali to rozwiązanie na świniach i stwierdzili, że jest to bezpieczny produkt. Testów z udziałem ludzi jeszcze nie zaplanowano.



Chociaż system został początkowo opracowany do dostarczania leków przeciwko HIV i malarii, okazało się, że jego działanie można rozszerzyć na antykoncepcję. W Stanach Zjednoczonych ok. 12,6 proc. kobiet stosuję tę formę kontroli płodności. Brak zażycia pigułki o tej samej porze każdego dnia lub pominięcie jednej z nich zwiększa ryzyko zajścia w ciążę.



Wcześniejsze badania wykazały, że jeżeli pigułkę należy zażywać rzadziej, ludzie chętniej ją przyjmują. Naukowcy z MIT pod kierownictwem Ameyi Kirtane opracowali nową pigułkę w oparciu o wcześniejsze projekty. Dopracowano ją w taki sposób, aby mogła przetrwać w niegościnnym środowisku soku żołądkowego przez kilka tygodni.



Po przetestowaniu kilku materiałów, naukowcy odkryli, że najlepiej sprawdza się polimer o nazwie poliuretan. Okazało się, że zmieniając długość polimeru, można zmieniać ilości uwalnianego leku - albo przez dyfuzję, albo przez degradację samej rozgwiazdy. Ramiona i rdzeń urządzenia scalono za pomocą polimerów łącznikowych. Kirtane powiedziała, że po 3-4 tygodniach polimery łącznikowe rozpadają się i urządzenie łatwiej przechodzi przez układ pokarmowy.



W ramionach znajduje się lewonorgestrel - progestagen drugiej generacji używany jako aktywny składnik antykoncepcji hormonalnej - tabletek dwu- i jednoskładnikowych. Preparat został podawany świniom raz na miesiąc. Urządzenie skutecznie dostarczało taką samą ilość hormonów co codzienna pigułka, a na dodatek pozostawało w ciałach zwierząt przez 29 dni.



Nowa metoda kontroli płodności jest nieinwazyjna i w pełni zależna od użytkownika. To może być prawdziwy przełom. Niestety, na razie nie wiadomo, kiedy można się spodziewać testów klinicznych z udziałem ludzi.