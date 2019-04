Pierwsi chorzy na raka leczeni metodą CRISPR

Na Uniwersytecie Pennsylvania trwają obecnie badania kliniczne nad wykorzystaniem techniki edycji genów CRISPR w leczeniu nowotworów.

Zdjęcie Czy dzięki CRISPR uda się pokonać raka? /123RF/PICSEL

"Do tej pory terapii poddano dwóch pacjentów z nawrotowymi nowotworami - jeden ze szpiczakiem mnogim, a drugi z mięsakiem. Wyniki badania zostaną udostępnione w odpowiednim czasie" - czytamy w raporcie rzecznika Penn Medicine.



Technika CRISPR/Cas9 pozwala na edycję genów. Począwszy od jesieni ubiegłego roku, naukowcy rozpoczęli proces usuwania komórek układu odpornościowego pacjentów i modyfikowania ich w laboratorium przed ponownym wprowadzeniem do organizmu. Uczeni mają nadzieję, że będą one niszczyć komórki nowotworowe. Niestety, nie ujawniono jeszcze jaką skutecznością mógł pochwalić się eksperyment u opisywanych pacjentów.



Jeżeli opracowana technika okaże się skuteczna, może zrewolucjonizować sposób walki z nowotworami.



Już wkrótce kolejne badania kliniczne z udziałem ludzi mają rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie.