Pewien mężczyzna zjadł 116 gwoździ

Pewien mężczyzna z Indii zjadł 116 żelaznych gwoździ. Na szczęście żadne z 6,5-centymetrowych ostrzy nie przebiło wyściółki żołądka.

Zdjęcie Jedzenie ostrych przedmiotów to choroba psychiczna /123RF/PICSEL

Bhola Shankar pojawił się w lokalnym szpitalu w Radżastanie z silnymi bólami brzucha. Zdjęcie rentgenowskie ujawniło liczne gwoździe znajdujące się w żołądku 43-letniego mężczyzny. Podczas operacji okazało się, że przedmiotów jest aż 116!



Shankar, który pracuje jako ogrodnik, nie był w stanie wyjaśnić, jak i dlaczego zjadł gwoździe. Lekarze twierdzą, że to cud, że nie przebiły one ściany żołądka ani nie doprowadziły do perforacji przewodu pokarmowego.



Po przeprowadzonej operacji Shankar szybko odzyskuje zdrowie. Wydaje się, że gwoździe nie wyrządziły żadnych długotrwałych szkód. Zastanawiające jest to, że mężczyzna nie przyznawał się do połknięcia gwoździ, co może sugerować chorobę psychiczną.



Pica to zaburzenie psychiczne polegające na spożywaniu substancji niejadalnych. Najczęściej jest to gleba, drewno i włosy, ale różnego rodzaju przedmioty metalowe nie są rzadkością. Z kolei osoby cierpiące na akufagię maniakalnie spożywają ostre przedmioty. Są tym samym narażeni na zniszczenie jelit, co może być śmiertelne.