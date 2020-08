Paracetamol można przedawkować - nawet w "bezpiecznych" dawkach

Niedobory selenu w diecie mogą narażać ludzi na ryzyko przedawkowania paracetamolu, nawet jeżeli środek przeciwbólowy jest przyjmowany w bezpiecznych dawkach. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez uczonych z Uniwersytetu w Bath i Uniwersytetu Southwest w Chinach.

Zdjęcie Paracetamol można przedawkować w przypadku niedoboru selenu /123RF/PICSEL

Paracetamol to popularny środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Jego przedawkowanie jest jedną z głównych przyczyn niewydolności wątroby. Dla dorosłych maksymalna zalecana dzienna dawka to 4 g (czyli po dwie tabletki do czterech razy dziennie). Naukowcy odkryli jednak, że selen wpływa na szybkość, z jaką paracetamol jest wypłukiwany z organizmu. W efekcie, nawet przyjęcie 4 g paracetamolu jednego dnia może być niebezpieczne dla osób z niedoborem selenu w organizmie.



- Osoby z niedoborem selenu mogą mieć trudności z usuwaniem leku na tyle szybko, aby utrzymać wątrobę w dobrej kondycji. Mogą przedawkować, nawet jeżeli przestrzegają zaleceń dotyczących dawkowania paracetamolu - powiedziała dr Charareh Pourzand z Wydziału Farmacji i Farmakologii Uniwersytetu w Bath.



Na całym świecie każdego dnia spożywa się ogromne ilości paracetamolu. Przeciętny Brytyjczyk przyjmuje 70 tabletek każdego roku.



- Dla większości ludzi paracetamol jest bezpieczny w odpowiednich dawkach. Ale jeżeli jesteś wychudzony, niedożywiony lub w podeszłym wieku, poziom selenu w twoim organizmie może być obniżony. Odradzałbym tym osobom przyjmowanie maksymalnych możliwych dawek paracetamolu dziennie - powiedziała dr Pourzand.

Zdjęcie Paracetamol to jeden z najpopularniejszych leków przeciwbólowych / 123RF/PICSEL

Uważa się, że niedobór selenu dotyka nawet miliard ludzi na całym świecie. Uzupełnianie niedoboru za pomocą suplementów może być kuszącą opcją, ale zespół dr Pourzand odradza takie postępowanie, ponieważ nadmiar mikroelementów może być równie niebezpieczny dla organizmu, co ich niedobór.



- Istnieje ograniczony zakres dawek, jeżeli chodzi o korzystne działanie selenu. Zarówno niewielki niedobór selenu w organizmie, jak i nadmierna suplementacja zwiększają ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby po zażyciu paracetamolu - wyjaśniła dr Pourzand.



Znaczenie właściwej diety w utrzymaniu poziomu selenu na zalecanym poziomie jest kluczowe. Pierwiastek ten jest pozyskiwany zarówno ze źródeł zwierzęcych, jak i roślinnych. Szczególnie bogate w selen są orzechy, tłuste ryby, jajka, brązowy ryż, nasiona słonecznika czy soczewica.