Pandemia HIV wciąż niebezpieczna, nie opanujemy jej przed 2030 r.

Eksperci ostrzegają, że "niebezpieczne samozadowolenie" w odpowiedzi na globalną pandemię HIV może grozić nagłym odrodzeniem się choroby.

Zdjęcie Walka z HIV jeszcze trochę potrwa /123RF/PICSEL

W obecnej sytuacji, świat nie jest w stanie zakończyć pandemii HIV do 2030 r., a taki cel pierwotnie został uzgodniony przez państwa członkowskie ONZ. Eksperci wzywają do pilnych zmian w sposobie leczenia i kontrolowania choroby.



Na całym świecie żyje ok. 37 mln osób z HIV lub AIDS. Co roku odnotowuje się ok. 1,8 mln przypadków nowych zachorowań. W ostatnich latach liczby te nieznacznie spadły, ale trend ten jest niewystarczający, by osiągnąć cel UNAids wynoszący zaledwie 0,5 mln nowych infekcji rocznie do 2020 r.



- Pomimo niezwykłego postępu w odpowiedzi na walkę z HIV, sytuacja uległa stagnacji w ciągu ostatniej dekady. Zmiana stanu rzeczy będzie wymagała ogromnych środków finansowych - powiedziała dr Linda-Gail Bekker z Uniwersytetu w Kapsztadzie.



Eksperci wezwali także do zwiększenia współpracy między pracownikami służby zdrowia i opracowania nowych metod walki z chorobą.