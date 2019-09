Odkryto związek, który przyspiesza odbudowę osłonek mielinowych

Naukowcy opracowali związek, który skutecznie promuje odbudowę osłonek mielinowych aksonów. To odkrycie może pomóc w wyleczeniu wielu chorób, m.in. stwardnienia rozsianego.

Zdjęcie Jesteśmy coraz bliżej regeneracji osłonek mielinowych /123RF/PICSEL

Naukowcy z Oregon Health & Science University (OHSU) opracowali związek oznaczony jako S3, który został przetestowany na myszach.



- W ciągu roku będziemy mieli pewność, czy to dokładnie ten lek, który powinien przejść testy kliniczne na ludziach - powiedział prof. Larry Sherman, główny autor badań.



Wcześniejsze badania wykazały gromadzenie się w mózgach pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane kwasu hialuronowego, który jest powiązany z zaburzeniem dojrzewania oligodendrocytów, czyli komórek tworzących osłonki mielinowe.



Zespół Shermana postanowił zablokować aktywność hialuronidaz, czyli enzymów rozkładających kwas hialuronowy i nasilających mielinizację. Wykorzystano do tego celu zmodyfikowany flawonoid S3. Przywraca on zdolność komórek progenitorowych do dojrzewania w wytwarzające mielinę oigodendrocyty. Do zastosowań preparatu u ludzi wciąż jeszcze droga daleka.