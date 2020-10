Odkryto sekret regeneracji skóry u myszy

​Naukowcy odkryli czynnik genetyczny, który pozwala myszom na regenerację skóry bez blizn. To odkrycie może być przełomem w medycynie regeneracyjnej.

Zdjęcie Obraz mikroskopowy regenerujących się komórek skóry /materiały prasowe

Zespół uczonych z Uniwersytetu Waszyngtońskiego zidentyfikował czynnik genetyczny, pozwalający na otrzymanie u myszy skóry podobnej do skóry noworodka. ten sposób na regenerację może być skuteczny także u ludzi, bo czynnik genetyczny występuje także i u nas.

Mowa o czynniku transkrypcyjnym (cząsteczce, która kontroluje odczyt DNA) zwanym Lef1. Premiuje on komórki do produkcji nowej skóry. U dorosłych Lef1 jest wyłączony - gdyby udało się go aktywować, skóra dorosłych mogłaby się regenerować jak skóra niemowlaków. Naukowcy przetestowali działanie Lef1 na modelu zwierzęcym.



- Udało nam się przejąć wrodzoną zdolność młodej skóry noworodka do regeneracji i przenieść ją na dojrzałą skórę. Ten rodzaj regeneracji jest możliwy, także u dorosłych - powiedział Ryan Driskell z School of Molecular Biosciences Uniwersytetu Waszyngtońskiego.



Gdyby udało aktywować Lef1 u ludzi, mógłby zostać wykorzystany do pooperacyjnego leczenia ran. Czynnik ten może być potencjalnie wykorzystywany do zapobiegania się starzeniu skóry w wyniku powstawania blizn. Badania nad Lef1 są jednak jeszcze w powijakach, więc nie wiadomo, jakie będą miały przełożenie na ludzi.