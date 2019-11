Odkryto nowy typ wirusa

​Naukowcy z Wiednia odkryli nieznany wcześniej typ wirusa w próbkach ludzkich płynów ustrojowych.

Międzynarodowy zespół badawczy poszukiwał wirusów infekujących bakterie - tzw. bakteriofagów - ze szczególnym naciskiem tych, które atakują bakterie Escherichia coli obecne w ludzkich jelitach. Uczeni zidentyfikowali w sumie 43 bakteriofagi w próbkach ludzkich płynów ustrojowych, szczególnie w próbkach krwi. Przy okazji namierzyli nieznanego wcześniej wirusa.



Odkrycie to jest szczególnie istotne, ponieważ fagi mogą przekazywać geny oporności na antybiotyki innym bakteriom. W związku z tym, niezbędne są informacje na temat częstości występowania fagów u ludzi. Badania pod kierownictwem Karla Landsteinera z Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Wiedniu mogą przyczynić się do usprawnienia metod walki z bakteriami.



- Przebadaliśmy 111 próbek krwi, moczu i innych płynów ustrojowych, aby sprawdzić, czy zawierają one fagi. Znaleźliśmy je w prawie jednej na siedem próbek. Znaleźliśmy także nowy rodzaj faga z podrodziny Tunavirinae. Obecność fagów w tak wielu próbkach i odkrycie nowego typu organizmu pokazuje, jak mało wiemy o drobnoustrojach w ludzkim organizmie - powiedziała dr Catia Pacifico, główna autorka badań.



Austriaccy uczeni poszukiwali bakteriofagów infekujących dobrze znane bakterie jelitowe E.coli. Odkrywają one ważną rolę w różnych chorobach i są uznawane za najczęstszą przyczynę zakażeń szpitalnych. Analiza zbadanych próbek ujawniła zaskakujący fakt - prawie 2/3 próbek zawierały fagi skierowane przeciwko tym bakteriom. To oznacza, że w przyrodzie może występować jeszcze wiele bakteriofagów, o których istnieniu wciąż nie mamy pojęcia.