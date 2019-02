Naukowcy znaleźli nieznany wcześniej typ komórek nowotworowych, które są niebezpieczniejsze od innych i mogą odpowiadać za rozprzestrzenianie się raka.

Zdjęcie Energetyczne komórki nowotworowe mogą odpowiadać za tworzenie przerzutów /materiały prasowe

Nowo odkryte komórki zostały nazwane energetycznymi komórkami nowotworowymi i stanowią ok. 0,2 proc. całkowitej populacji komórek rakowych. Uczeni uważają je za odrębną podkategorię ze względu na ich profil energetyczny: wytwarzają znacznie więcej energii w swoich mitochondriach, mają wyższy wskaźnik proliferacji i chętniej tworzą guzy. Z tych powodów uważa się, że są jednymi z prekursorowych komórek, które uruchamiają nowotworzenie.



W energetycznych komórkach nowotworowych poziom biomarkeru starzenia znanego jako p21-WAF był około 17 razy wyższy niż w innych komórkach nowotworowych. Te komórki nie tylko są w stanie oszukać naturalny cykl śmierci komórek, ale także znalazły sposób na to, by działał on na ich korzyść.



- Ta komórka wyrywa się z linii bazowe i wpada w amok, rozmnażając inne komórki i tworząc guz. Czuję jakby znalazł przysłowiową igłę w stogu siana, a to otwiera nam nowe drzwi do leczenia raka - powiedział Michael Lisanti z Uniwersytetu w Salford.



Naukowcy wierzą, że nowe odkrycie może zapoczątkować przełomowe terapie antynowotworowe bezpośrednio wycelowane w energetyczne komórki nowotworowe.