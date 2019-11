Odkryto nowy szczep wirusa HIV

​Naukowcy zidentyfikowali nową podgrupę ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). Odkrycie pochodzi z próbek zebranych w ciągu ostatnich 30 lat w Demokratycznej Republice Konga.

Zdjęcie Nowy szczep wirusa HIV /123RF/PICSEL

Nowy szczep nazywa się podtypem L grupy M HIV-1. Naukowcy podejrzewali jego istnienie od dawna analizując próbki pobrane od pacjentów w 1983 r. i 1990 r. Ale aby potwierdzić występowanie nowego szczepu, konieczne są trzy niezależne próbki. Próbka pobrana w 2001 r. wykazywała pewne obiecujące podobieństwa.

Ulepszenie technik mapowania w ostatnich latach pozwoliło naukowcom na sekwencjonowanie całych genomów na podstawie mniejszych próbek. Uczeni z Abbott Laboratories w końcu sprawdzili, czy próbka z 2001 r. należała do nowego szczepu. I tak faktycznie było.



- Identyfikacja nowych wirusów, takich jak ten, jest jak szukanie igły w stogu siana. Postępując zgodnie z naszymi technikami i stosując technologię sekwencjonowania nowej generacji, wyciągamy igłę za pomocą magnesu. Udostępniamy informację o nowym szczepie innym naukowcom, aby móc pracować nad potencjalnymi szczepionkami - powiedziała dr Mary Rodgers, szefowa projektu sekwencjonowania genomów grupy Abbott.



Odkrycie nowego szczepu wirusa HIV ma kluczowe znaczenie w naszej walce z tymi drobnoustrojami. Nowe szczepy mają szansę uniknąć wykrycia w testach i być opornymi na obecne leczenie.



- To odkrycie przypomina nam, że aby zakończyć pandemię HIV, musimy nadal zastanawiać się nad tym ciągle zmieniającym się wirusem i wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologii i zasobów do monitorowania jego ewolucji - powiedziała prof. Carole McArthur z Uniwersytetu w Missouri.



Szacuje się, że na świecie aż 75 mln ludzi zachorowało na HIV, a 32 mln z nich zmarło. Biorąc pod uwagę dostępność najnowszych metod leczenia, osoby zarażone HIV mogą dzisiaj żyć tak długo, jak te bez wirusa. Obecnie najczęściej stosuje się terapię antyretrowirusowa (ART).